Liverpool refuse de laisser partir Darwin Nunez

A quelques heures de la fin du mercato, Liverpool ne veut pas voir son effectif bouger. Peu utilisé cette saison, Darwin Nunez était l’une des cibles prioritaires d’Al Nassr avant la signature de Jhon Duran, comme le rapporte The Sun, et les Saoudiens avaient formulé une offre de plus de 80 millions d’euros pour l’attaquant uruguayen. Une offre balayée d’un revers de main par Liverpool, qui n’envisageait pas un départ de Darwin Nunez durant ce mercato d’hiver.

Avec encore le titre à jouer en Premier League et les phases finales de Ligue des Champions en ligne de mire, les Reds veulent conserveur leur profondeur d’effectif, et l’ancien attaquant du Benfica est à ce titre indispensable. Une situation compliquée pour lui, qui aurait aimé pouvoir négocier avec Al Nassr et éventuellement quitter le groupe, lui qui n’est plus considéré que comme un joueur de rotation par Arne Slot. Arrivé pour 100 millions d’euros en provenance du Benfica en 2022, Nunez pourrait être un des dossiers qui animera le mercato estival.