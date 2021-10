OM-FCL : la réaction à chaud de William Saliba

L'Olympique de Marseille a préparé de la meilleure des façons la réception du Paris Saint-Germain, dimanche prochain, en s'imposant contre le FC Lorient (4-1) pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Dimitri Payet, double passeur décisif dans cette partie et élu homme du match par la Rédaction de Foot Mercato, a encore régalé le stade Vélodrome contre les Merlus. Forcément, à l'issue de la rencontre, William Saliba avaiot le sourire.

« C'est sûr que ça fait plaisir. On a pris un but d'entrée de jeu, mais on s'est remis dedans, on a égalisé. Et en seconde période, on a mis ces trois buts. On se devait de gagner en hommage à Bernard Tapie et c'est ce qu'on a fait. On voulait se racheter devant notre public. On sait qu'on a un calendrier très corsé en octobre donc cette victoire nous fait du bien. On va essayer d'enchaîner dès jeudi (contre la Lazio en Ligue Europa, NDLR) et dès dimanche prochain (face au PSG) », a ainsi déclaré le défenseur central prêté par Arsenal au micro de Prime Video, juste après le coup de sifflet final.