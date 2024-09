Le communiqué cinglant du PSG sur le litige avec Kylian Mbappé !

Alors que la commission juridique de la LFP a donné raison à Kylian Mbappé dans le conflit l’opposant au PSG, le club français reste solide sur ses appuis. En effet, les champions de France ne comptent pas payer les 55 M€ dus au capitaine des Bleus. Par le biais d’un communiqué, la formation parisienne a d’ailleurs réaffirmé sa position et attend désormais une décision de justice. «Après avoir entendu les arguments des parties hier, la Commission a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’une médiation entre le Paris Saint-Germain et le joueur afin de trouver un compromis à la lumière des arguments favorables du PSG. Ce processus de médiation a été refusé par le joueur, contrairement à la recommandation de la Commission», peut-on tout d’abord lire.

«A ce titre, et compte tenu des limites du champ juridique de la Commission pour prendre une décision complète sur ce dossier, l’affaire doit désormais être contestée devant une autre juridiction, à laquelle le Paris Saint-Germain se réjouira de présenter l’ensemble des faits au cours des mois et de l’année à venir. En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés qui doivent être respectés, ayant bénéficié d’avantages sans précédent de la part du Club pendant 7 ans à Paris. Le Club attend avec impatience que ces engagements soient confirmés en temps voulu dans l’enceinte appropriée, si le joueur cherche à poursuivre cette affaire inévitablement préjudiciable à sa réputation», ajoute le communiqué des champions de France en titre. Ambiance…