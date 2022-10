BL : le Werder Brême atomise le Borussia M'gladbach

Ce samedi, lors de la dernière rencontre de la journée en Bundesliga, un prolifique duel de milieu de tableau entre le Werder Brême et le Borussia M'gladbach, respectivement 11ème et 8ème avant le coup d'envoi, avait lieu. Comptant pour 8ème journée du championnat allemand, la rencontre se déroulait à sens unique. En effet, les locaux l'emportaient largement sur leurs adversaires du jour (4-0) grâce notamment à un premier quart d'heure complètement fou ! En effet, dès les premiers instants de la partie, Niclas Füllkrug inscrivait un doublé très rapidement sur des passes décisives de Romano Christian Schmid (5e, 1-0) et de Marvin Ducksch (13e, 3-0). Ce dernier avait d'ailleurs marqué un but entretemps (8e, 2-0).

Un score rare et fleuve dès les premières minutes de la rencontre. Alors que cela pouvait être difficilement pire pour les visiteurs, Ramy Bensebaini trompait son propre gardien en marquant un but contre son camp à quelques minutes seulement du retour aux vestiaires (37e, 4-0). En deuxième période, Marcus Thuram sauvait l'honneur des Poulains en marquant après une passe décisive de Lars Edi Stindl (63e, 4-1) même si cela reste anecdotique. En fin de rencontre, Mitchell-Elijah Weiser redonnait quatre buts d'écart à son équipe en inscrivant une nouvelle réalisation sur une offrande de Niclas Füllkrug, toujours lui (73e, 5-1). Grâce à cette victoire, le Werder Brême remonte à la 8ème place et passe donc juste devant le Borussia M'gladbach au classement.