LdC, Villarreal : Unai Emery croit encore à la qualification

Villarreal veut croire en son rêve. Malmenée à Anfield Road et battue face à Liverpool (0-2), la formation d'Unai Emery est en mauvaise posture avant le match retour pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Mais le technicien du Sous-marin jaune veut croire en son public et en ses joueurs pour renverser Liverpool, la meilleure équipe du monde selon lui.

«On traverse une période historique. La saison dernière, il y avait eu la victoire en Ligue Europa, cette année il y a la demi-finale de Ligue des champions... Le peuple de Villarreal est fier et totalement impliqué dans le projet de la famille Roig. Tout le monde n’aime pas le foot à Vila-real, mais toute la ville s’identifie à cette équipe. Ils sentent cette appartenance, cette impression de défendre quelque chose ensemble. C'est le plus important (...) Il faudra faire le match parfait face à la meilleure équipe du monde. On a fait un match aller qui aurait pu être meilleur, nous avons un retard conséquent. Mais ce n’est pas ce qui nous restera en tête, demain (mardi). On jouera pour se qualifier pour la finale», a-t-il expliqué en conférence de presse. Les Reds sont prévenus.

