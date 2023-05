Liga : la Real Sociedad s’offre le Real Madrid et conforte sa 4e place

Alors que le FC Barcelone était allé chercher une victoire au forceps au Camp Nou face à Osasuna (1-0) en ouverture de cette 33ème journée de Liga, le Real Madrid de son côté se déplaçait à Anoeta sur la pelouse de la Real Sociedad avec une équipe remaniée avant la finale de la Coupe du Roi et la demi-finale aller de C1 contre Manchester City. Le dauphin du leader barcelonais était quand même presque dans l’obligation de s’imposer face au quatrième du championnat espagnol pour éviter de voir l’Atlético de Madrid prendre sa place au classement alors que les joueurs de Diego Simeone défieront Cadix ce mercredi. Les coéquipiers de Nacho Fernandez prenaient d’ailleurs le contrôle du ballon dès le début de la rencontre. Alejandro Remiro repoussait notamment une frappe puissante et rasante d’Aurélien Tchouaméni à la suite d’un relais avec Rodrygo (6e). Quelques minutes plus tard, Eder Militão gagnait son duel dans la surface et venait placer une tête bien arrêtée par le portier des locaux après un corner botté par Toni Kroos (8e).

Après avoir laissé passer l’orage, les coéquipiers de Mikel Oyarzabal commençaient à se mettre en action. Martín Zubimendi reprenait un ballon dévié par Alexander Sorloth mais sa frappe venait s’écraser sur la transversale de Thibaut Courtois (15e). Le gardien madrilène réalisait ensuite un bel arrêt au sol sur une frappe de l’attaquant norvégien (19e). Dans un temps fort, le capitaine de la Real Sociedad se présentait dans la surface adverse avant d’être stoppé violemment par Eder Militão tandis que l’arbitre ne bronchait pas malgré les protestations des joueurs d’Imanol Alguacil (22e). Le défenseur de la Casa Blanca se reprenait un peu plus tard en venant smasher une tête qui passait de peu à côté des cages gardées par Alejandro Remiro (24e). Malgré ces nombreuses situations chaudes de part et d’autre du terrain, aucun but n’était à recenser en première période tandis que le rythme de la rencontre retombait jusqu’à la pause.

La Real fait tomber le grand Real

Dès le retour des vestiaires, la Real Sociedad prenait les devants grâce à son buteur maison, Takefusa Kubo. Thibaut Courtois relançait sur Eder Militão qui tentait de lui remettre mais l’attaquant japonais surgissait pour s’emparer du cuir et marquer de près pour ouvrir le score (47e, 1-0). La réaction du Real Madrid ne se faisait pas attendre puisque Toni Kroos déclenchait une lourde frappe légèrement déviée par Alexander Sorloth mais Alejandro Remiro repoussait le ballon d’une belle parade au sol (55e). Malgré ce petit rebond, les Madrilènes continuaient de perdre pied alors que Dani Carvajal obtenait un deuxième carton jaune à l’heure de jeu après un tacle sur Aihen Munoz (62e). Les locaux profitaient ensuite des espaces laissés dans la défense de leur adversaire du soir. Il fallait un grand retour d’Aurélien Tchouameni devant l’attaquant norvégien aux abords de la surface madrilène (68e). Thibaut Courtois de son côté devait intervenir une nouvelle fois devant Ander Barrenetxea cette fois-ci pour limiter la casse (80e).

Toujours aussi inspiré offensivement, les locaux mettaient une pression considérable sur l’arrière-garde adverse. Alors que les dernières minutes s’égrenaient, David Silva renversait le jeu et lançait Ander Barrenetxea. Ce dernier rentrait dans la surface tout en défiant Lucas Vazquez avant de conclure d’une frappe limpide au premier poteau (85e, 2-0). Ce dernier coup sur la tête tuait les derniers espoirs des joueurs de Carlo Ancelotti qui n’arrivaient plus à se procurer de situations chaudes pour inverser la tendance. Grâce à cette victoire, la Real Sociedad conforte sa 4e place ô combien importante pour participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions tandis que le Real Madrid a sûrement définitivement dit adieu au titre en Liga. Pour les prochaines journées, la Real enchaînera à domicile contre Gérone avant d’aller défier le Barça au Camp Nou. Enfin, le Real Madrid accueillera Getafe entre ses deux matches de C1 face à Manchester City.