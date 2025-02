Keita Baldé signe à Monza

Ancien joueur de la Lazio, Monaco et de l’Inter Milan, l’ailier gauche sénégalais, Keita Baldé (29 ans), était libre de tout contrat depuis janvier. Le vainqueur de la CAN 2021 avec le Sénégal restait sur des expériences décevantes avec la Sampdoria, Cagliari, le Spartak Moscou, l’Espanyol de Barcelone et Sivasspor. Alors qu’il n’a joué que 11 matches cette saison pour un but, le natif d’Arbùcies a retrouvé un nouveau point de chute.

La suite après cette publicité

Le club de Monza, actuelle lanterne rouge de Serie A, vient tout juste de le signer. Le coach Alessandro Nesta l’a observé à l’entraînement et a décidé de le prendre jusqu’à la fin de la saison afin d’apporter offensivement à son équipe. L’objectif désormais, c’est qu’il puisse être disponible dimanche afin d’affronter Lecce.