Liverpool - Arsenal : les notes du match

A deux jours de Noël, la Premier League nous offrait un joli cadeau avec un choc du haut de tableau entre Liverpool et Arsenal à l’occasion de la 18e journée du championnat d’outre-Manche. Troisièmes avant la rencontre, les Reds avaient pour ambition de piquer la première place à leurs adversaires du début de soirée. Invaincus lors de leurs dix derniers matches face aux Gunners à domicile en PL, les ouailles de Jürgen Klopp avaient alors de quoi entretenir certains espoirs. Malgré cela, leur début de match timide a profité à des Londoniens bien plus incisifs et inspirés. Alors que Bukayo Saka s’est illustré au bout de quelques secondes de jeu, Arsenal a finalement ouvert le score sur corner grâce à une tête bien placée (0-1, 4e). Cueillis à froid devant leur public, les coéquipiers de Mohamed Salah ont vu Gabriel Jesus (13e) être proche du but du break avant que l’ailier égyptien ne réplique dans l’action qui a suivi (14e). Ce dernier a finalement réglé la mire un quart d’heure plus tard. Lancé sur la droite par Alexander-Arnold, l’ancien de la Roma a effacé Zinchenko avant de tromper David Raya d’une frappe limpide sous la barre (1-1, 29e). Juste avant la pause, Gabriel Martinelli a failli remettre la bande à Mikel Arteta en tête mais sa frappe, devant le but ouvert mais gardé par deux défenseurs, a frôlé le cadre (41e).

Au retour des vestiaires, l’étau s’est resserré autour des Gunners. Bien moins tranchants, les coéquipiers de Declan Rice ont vu Liverpool hausser le ton et se montrer de plus en plus menaçant. Alors que Joe Gomez s’est laissé aller à une tentative osée (54e), les Reds se sont procurés plusieurs occasions intéressantes mais trop peu significatives pour prendre l’avantage pour la première fois dans cette rencontre. Cette grosse opportunité est arrivée à la 73e minute. Sur un contre rondement mené et qui s’est terminé par un 6 contre 1 en faveur des locaux, Trent Alexander-Arnold n’a pas su cadencer sa course pour ne pas envoyer sa tentative sur la barre transversale (73e). Et au terme d’un dernier quart d’heure et d’un temps additionnel animés, les deux équipes n’ont pas su se départager. Affichant une vraie solidarité, les Londoniens repartent donc des bords de la Mersey avec un nul satisfaisant et qui leur permet de rester en tête de la Premier League. De son côté, Liverpool, qui aurait sûrement dû tuer la rencontre en seconde période, grimpe à la deuxième place mais a de quoi regretter de ne pas être allé chercher un succès qui leur aurait permis de s’adjuger le trône de leader. En tout cas, les deux équipes auront offert un très beau spectacle aux personnes qui ont regardé ce choc qui a tenu toutes ses promesses.

L’homme du match

- Konaté (7,5) : à l’origine de la faute menant à l’ouverture du score d’Arsenal, le défenseur tricolore semble un poil en retard dans son marquage sur Gabriel. En perdant de vue son homologue, il lui laisse le loisir de placer une tête imparable pour Alisson (4e). Derrière, l’international français s’est bien rattrapé en se montrant juste dans ses interventions pour annihiler les contres amorcées par les Londoniens (27e). Dans la lignée de sa prestation avant la pause, il a été dans un fauteuil pour défendre face aux offensifs londoniens. Se distinguant par une réelle implication dans le jeu avec de bonnes relances, il a maîtrisé avec brio les déplacements dans sa zone, à l’image de son retour splendide devant Martinelli au retour des vestiaires (51e). Hormis cette bévue en début de rencontre, il permet à Liverpool de rester dans la course à la première place.

Liverpool

- Alisson (4,5) : sollicité d’entrée de jeu par Gabriel Jésus (1e), le portier brésilien a répondu présent pour couper la trajectoire d’un centre fuyant. Mais sur la seconde action franche des Gunners, il finit par être mystifié par Gabriel Magalhaes (4e). Vigilant dans sa surface, le dernier rempart des Reds parvient à sortir proprement dans les pieds de Saka pour préserver le score de parité avant la pause (41e). En seconde période, il n’a pas eu besoin de forcer son talent face à des Gunners qui n’auront pesé dans les débats qu’en fin de partie.

- Alexander-Arnold (5,5) : véritable machine à délivrer des passes décisives, le latéral droit de Liverpool a récidivé devant son public. Malgré quelques erreurs techniques manifestes au cours du premier quart d’heure, l’Anglais a distillé une merveille de passe pour Salah, auteur du but égalisateur (29e). Très discipliné dans son placement, le numéro 66 des Reds a bien coupé les lignes de passes londoniennes dans son couloir. Sur une contre-attaque menée à vive allure par Salah, il loupe l’opportunité d’assommer Arsenal en trouvant la transversale de Raya (73e).

- Van Dijk (5,5) : passif sur les premières incursions londoniennes dans sa zone, le défenseur des Reds a haussé son niveau de jeu au fil des minutes. Globalement, il a rarement été pris à défaut par Gabriel Jésus au cours du premier acte. En dépit de quelques duels musclés, le Néerlandais a été plutôt attentif dans l’axe, bien épaulé par Konaté, et n’a pas concédé de situations grosses situations. Sans crevé l’écran au retour des vestiaires, il a tenu son rang en se contentant de coller le Brésilien, le tout en défendant en avançant.

- Tsimikas (non noté) : aligné sur la gauche de la défense du club de la Mersey en l’absence de Robertson, l’international grec a montré des signes de nervosité face à Gabriel Jésus qui lui a donné du fil à retordre d’entrée de jeu. Touché à l’épaule à l’issue d’un duel avec Saka, le latéral gauche de Liverpool est contraint de céder sa place à la 34e minute de jeu à Joe Gomez (6). À l’image de sa première intervention de la partie, il a eu le mérite d’être bien placé pour dévier des ballons chauds dans sa zone. Bon dans la lecture du jeu, il a néanmoins eu des difficultés à compenser son déficit de vitesse face à Saka, tout proche de redonner l’avantage aux Gunners avant la pause (41e). Auteur d’une belle projection après la pause, son tir enroulé passe au ras du poteau gauche de Raya (54e). Loin d’évoluer dans sa position préférentielle, il a plutôt bien dépanné.

- Endo (4) : positionné en pointe basse, l’ancien joueur de Stuttgart a été à l’origine des premiers mouvements initiés par les Reds dans la moitié de terrain adverse. Alertant Luis Diaz sur la gauche (10e), le Japonais a ensuite distillé un très bon ballon en direction de Salah qui n’a finalement pas trouvé le cadre (13e). Impliqué dans le jeu et propre dans ses transmissions, il n’a toutefois pas eu le rendement escompté à la récupération. Régulièrement bousculé par ses adversaires sur le plan physique, il a souvent été contraint à la faute pour mettre en échec son principal opposant. Averti avant la pause, il est progressivement rentré dans le rang au retour des vestiaires.

- Szoboszlai (5) : réputé pour sa fiabilité dans les grands rendez-vous depuis son arrivée sur les bords de la Mersey cet été, l’ancien joueur du RB Leipzig a été bon dans l’entrejeu en première période en se plaçant entre les lignes. Toujours aussi généreux dans les efforts, il a mis une pression folle sur les joueurs d’Arsenal, longtemps acculés dans leur moitié de terrain. Dictant sa loi au milieu de terrain, il est à l’origine de plusieurs ballons perdus par les joueurs de Mikel Arteta dans leur camp. S’il a pesé sur la défense adverse, il a toutefois montré du déchet, que ce soit à la finition (62e) ou dans ses transmissions.

- Jones (5) : auteur d’un doublé en League Cup face à West Ham, l’Anglais a joué sur un fil, notamment lors du premier quart d’heure. Face à des Gunners conquérants, le joueur de 22 ans est passé tout proche d’offrir une belle opportunité de break à ses adversaires en voyant sa passe, mal ajustée, être interceptée à 20 mètres de son but (10e). Derrière, le Britannique a su relever la tête pour répondre aux Gunners, du moins dans l’intensité physique. Intéressant dans ses déplacements, il a créé des différences notables pour se défaire du marquage adverse, ressortir le ballon proprement et venir percuter dans le cœur du jeu. Remplacé par Ryan Gravenberch (67e), qui a eu un impact trop neutre à la récupération.

- Salah (6,5) : dans une rencontre qui a débuté tambour battant, l’Égyptien s’est créé la première situation franche des Reds. À l’affût sur une déviation de la tête de Szoboszlai, la coqueluche du public d’Anfield manquait le cadre en trouvant le petit filet gauche de Raya (13e). Comme à l’accoutumée, il n’a pas ménagé ses efforts aux avant-postes. Essayant de trouver régulièrement Gakpo dans le dos de la défense londonienne, il a finalement opté pour la solution individuelle afin de remettre les compteurs à zéro. Mêlant classe et finesse, il parvient à éliminer très facilement Zinchenko avant de ne laisser aucune chance à Raya en frappant fort au premier poteau (29e). Au retour des vestiaires, il a souhaité rendre la pareille à son défenseur. À l’origine d’un contre éclair, il réussit à servir dans le bon timing Alexander-Arnold qui force trop sa frappe (73e).

- Diaz (4,5) : choisi pour composer le trio offensif aux côtés de Salah et Gakpo, le Colombien s’est signalé par une belle combativité. Solide dans les duels avec les Londoniens, il a fait preuve de ténacité pour conserver le ballon et maintenir le danger dans la moitié de terrain des Gunners. Percutant, sa vitesse dans les transitions offensives a causé des problèmes à White. Plus discret offensivement mais toujours aussi précieux dans les replis défensifs, il n’a pas souhaité prendre de risques après un contact avec Saka en cédant sa place à Harvey Eliott (68e). D’entrée, le joueur de 20 ans s’est signalé par une belle frappe qui est venue heurter le poteau de Raya (70e).

- Gakpo (3,5) : titularisé sur la pointe de l’attaque au détriment de Nunez, le Néerlandais a rendu une copie assez décevante. Et pour cause, il n’a pas eu la moindre occasion en première période. Censé servir de point d’appui à ses ailiers, l’ancien joueur du PSV Eindhoven a été incapable de faire des différences sur certaines séquences. Il faut dire qu’il a été parfaitement muselé par Saliba, auteur d’une grosse prestation à Anfield. Remplacé par Darwin Nunez (68e). Disponible aux avant-postes, l’Uruguayen s’est montré moins altruiste qu’à son habitude.

Arsenal