PSG : Javier Tebas en remet une couche sur le futur de Kylian Mbappé

Présent au gala des Prix de l’Association de la Presse Sportive de Madrid à la fin du mois de janvier dernier, Javier Tebas, patron de la ligue espagnole, avait profité de l’occasion pour livrer son pronostic sur l’avenir de Kylian Mbappé alors que le Bondynois a d’ores et déjà donné son accord au Real Madrid d’après nos informations. «Je pense que le pourcentage est très élevé. C’est une opinion personnelle. C’est un joueur de 26 ans, le PSG ne semble pas réfléchir. Cela dépendra du Real Madrid, du président et de ce sur quoi il est prêt à parier. Le Real Madrid doit penser que l’arrivée de Bellingham lui a déjà permis d’avoir une star, Vinicius en est une autre. Si le joueur veut aller à Madrid, il ira. Les chances sont à plus de 50%», avait ainsi assuré de LaLiga.

Ce jeudi, Tebas en a d’ailleurs remis une couche. Interrogé sur le futur de l’actuel numéro 7 du PSG, le dirigeant de 61 ans garde le même avis. «J’ai dit que c’était environ 50% il y a quelques semaines, maintenant c’est encore plus. 55/60% de chances ? Oui, je pense que oui. Chaque jour qui passe et que Mbappé ne signe pas le nouveau contrat avec le PSG, le pourcentage augmente». Reste désormais à attendre l’annonce officielle de l’intéressé à ce sujet…