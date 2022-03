Bundesliga : Mönchengladbach domine le Hertha Berlin

Le Borussia Mönchengladbach recevait le Hertha Berlin lors de la 28eme journée de Bundesliga. Quatorzième au coup d'envoi, les coéquipiers de Pléa devaient impérativement gagner pour s'éloigner des places de relégable. C'est chose faite. Le Français ouvrait d'ailleurs le score dans ce match sur penalty.

Au retour des vestiaires, Ginter inscrivait le second but et scellait la victoire des siens. Avec ce succès, le Borussia Mönchengladbach prend la 13eme place et s'éloigne et se rassure en championnat.