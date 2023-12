Le PSG prolonge Presnel Kimpembe !

C’est ce qu’on appelle avoir le sens du timing. Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mercredi soir, aux alentours de 23h45 la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe ! Une véritable surprise au regard des dernières nouvelles concernant la défenseur français. En effet, plus tôt dans la journée, plusieurs médias se faisaient l’écho d’une possible nouvelle opération et surtout une absence jusqu’à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

Un coup dur au moment où justement, son contrat s’achevait en juin 2025. Mais le club de la capitale a visiblement décidé de lui faire confiance. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Presnel Kimpembe. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2026 », peut-on lire sur le site officiel du club.

À lire

PSG - Metz : Kylian Mbappé a fait taire toutes les critiques !

Un message de confiance

De quoi ravir l’international français. « Je suis très heureux de poursuivre mon histoire avec mon club de cœur. Je remercie le Paris Saint-Germain, son Président et ses supporters pour la confiance renouvelée. J’espère porter à nouveau ces couleurs le plus vite possible », a-t-il déclaré. Reste désormais à savoir quand il sera fixé sur sa véritable date de retour.

La suite après cette publicité

Il était espéré pour la fin d’année 2023, et aujourd’hui, le doute est permis sur un retour avant la fin de la saison. Sa prolongation est en tout cas un joli message de confiance de la part de ses dirigeants, qui travaillent quand même en parallèle pour le recrutement d’un défenseur central, qui pourrait être Lucas Beraldo.