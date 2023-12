Qui est Lucas Beraldo, le défenseur au sang-froid surnommé le Joker, que veut le PSG

Le Paris Saint-Germain new-look se dessine. Après Gabriel Moscardo (Corinthians), le club de la capitale veut poursuivre sa reconstruction en recrutant un nouveau talent brésilien. Cette fois, il s’agit du défenseur de São Paulo Lucas Beraldo. Âgé de 20 ans, le natif de Piracicaba est annoncé très proche du club champion de France. Les Rouge et Bleu ont d’ailleurs formulé une offre de 20 M€ + 5 M€ de bonus. Une vente qui ne serait pas pour déplaire au Tricolor. São Paulo sait qu’il ne pourra pas garder sa pépite éternellement, son objectif est donc de faire de Beraldo la vente la plus juteuse de l’histoire du Brésil pour un défenseur, devant les transferts d’Edmilson à l’OL (2000) et de Breno au Bayern Munich (2007), deux anciens Paulistas vendus pour une dizaine de millions d’euros.

Les supporters du SPFC l’appellent le «fou»

Avec l’offre du PSG, le défi sera relevé sans aucun souci. Mais qui est ce Lucas Beraldo ? Révélé avec l’équipe U20 du SPFC, avec laquelle il a remporté la Coupe du Brésil U20 et la Supercoupe du Brésil U20 en 2020, Beraldo a été propulsé en équipe première en 2021, à la demande d’un certain Hernan Crespo, quand l’Argentin entraînait la formation brésilienne. Beraldo a dû patienter jusqu’en 2022 pour faire ses premiers pas en tant que professionnel, mais très vite, São Paulo a su qu’un talent à fort potentiel était en train d’éclore. Une pépite considérée comme un défenseur au style très classe, qui préfère, pour le moment, l’ombre à la lumière. « Il n’aime pas beaucoup utiliser les téléphones portables ou les médias sociaux. Son compte Instagram est géré par l’équipe qui travaille avec lui. Il préfère rester à la maison, avec sa fiancée, qui vit avec lui et étudie la médecine », a confié l’un de ses proches à Estadão.

Discret et réservé, Beraldo est également décrit comme un joueur calme sur le terrain, mais pas seulement. Gaucher ayant déjà évolué dans l’axe droit, Beraldo pourrait donc aussi bien dépanner le PSG à gauche (en remplacement de Kimpembe ou de Milan Skriniar par exemple) ou à droite (quand Luis Enrique veut faire souffler Marquinhos). À l’heure où Paris cherche également des éléments à fort caractère, Beraldo est considéré comme un élément à sang-froid, à qui les supporters de São Paulo ont donné un drôle de surnom. Ils ont commencé à qualifier le défenseur de « fou » et l’ont comparé au célèbre méchant, le Joker. La raison ? Parce que Beraldo se met parfois à rire dans certaines situations. « Pour ceux qui me traitent de fou lorsque je ris pendant l’hymne (rires), c’est un travail mental que je fais pour être plus calme pendant les matchs. C’est un travail que je fais pour ne pas être aussi anxieux dans les matches décisifs et ça marche », déclarait le principal intéressé après un match face au Vasco.

Une technique à l’épreuve de la pression

Solidement mentalement, Beraldo est décrit comme un joueur capable de jouer sous pression grâce à sa bonne technique qui lui permet de s’en sortir avec son jeu à une touche de balle. Si certains le considèrent comme un défenseur encore un peu lent, le Brésilien impressionne grâce à d’autres aspects de son jeu, à savoir son excellent placement défensif qui lui permet d’être un bon intercepteur de ballons, son bon jeu de tête et surtout sa technique. Car l’un des points forts de Beraldo souligné par tous les observateurs est sa capacité à participer au jeu. Très à l’aise en conduite de balle, le jeune défenseur sait aussi casser les lignes grâce à ses passes laser. Une qualité de relance XXL qui serait très utile au PSG pour son jeu, mais aussi parce que le club de Luis Enrique est souvent auteur de grosses erreurs de passe lorsque ses défenseurs sont mis sous pression. Marquinhos (contre Newcastle) et Achraf Hakimi (face au BVB) peuvent en témoigner.

Le défenseur polyvalent peut contrôler le ballon avec ses deux pieds. Il peut ainsi être rapide pour contrôler avec son pied gauche et jouer avec son pied droit. Un style apprécié par son coach Dorival, qui aime cette approche sans dégagements lointains avec de grands coups de pied, toujours avec le ballon dans les pieds. Un jeu de relance depuis la défense également apprécié au PSG. Enfin, Beraldo a une vision intelligente du jeu. Il joue avec la tête haute, ce qui lui permet d’avoir une bonne vision du terrain. « Comme il peut contrôler le ballon rapidement, il sait toujours où se trouve un coéquipier qui peut recevoir le ballon », explique un de ses proches. Autant de louanges que son ancien entraîneur chez les U20 de São Paulo, Alex, a confirmées il y a quelques mois, avant de quitter le SPFC. « Il est effrayant. Il fait peur. Il est très bon techniquement. Physiquement, il souffre encore un peu de son âge. Il n’a que 19 ans (20 ans depuis l’interview, ndlr). Ce n’est pas le genre de garçon qui, à 18 ans, est prêt. Il va beaucoup évoluer physiquement. Il va grandir à chaque match. Techniquement, il a des caractéristiques différentes. Il est courageux et avec ses passes, il casse les lignes. Le ballon arrive par l’arrière. Beraldo, c’est de l’argent en banque pour São Paulo. » Alex ne s’est pas trompé. Reste maintenant à savoir si Paris réussira à finaliser l’arrivée du défenseur central le plus coté du Brésil.