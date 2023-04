Ligue 1 : M’Baye Niang donne de l’air à Auxerre face à Troyes

Après la trêve internationale, les 20 équipes de Ligue 1 sont de retour au turbin pour ce sprint final dans cette longue et harassante saison de football. Au cours de cette 29ème journée du championnat français, l’AJ Auxerre accueillait Troyes dans son antre de l’Abbe-Deschamps, ce samedi après-midi. Une affiche qui sentait bon la poudre entre ces deux écuries qui continuaient leur bataille pour se maintenir en Ligue 1.

La première période n’a pas été des plus flamboyantes. Auxerre comme Troyes se démontraient avant tout par un jeu stérile, une défense basse et beaucoup d’agressivité, qui a d’ailleurs valu les sorties sur blessures de Gideon Mensah (26e) et Renaud Ripart (36e). A la pause, il y avait, en effet, très peu d’occasions à répertorier des deux côtés. Léger avantage pour les locaux, auteurs de la seule frappe cadrée du premier acte dans le sillage de Rayan Raveloson (16e). A noter aussi un numéro individuel dangereux de Gauthier Hein avec des passements de jambes sur l’aile droite pour éliminer Papa Ndiaga Yade (16e).

M’Baye Niang délivre Auxerre !

La deuxième période a néanmoins été un poil plus passionnante. Après un coup franc excentré sur la droite et un cafouillage au point de pénalty, Lucien Agoumé a bien failli surprendre Auxerre en ouvrant le score mais le portier Ionut Radu veillait au pas (58e). Quelques minutes plus tard, le défenseur prêté par l’OM, Isaak Touré a parfaitement sauvé son camp pour contrer des frappes de Rominigue Kouamé et Mama Baldé (60e). Le jeune défenseur marseillais a d’ailleurs réalisé une nouvelle copie défensive très impressionnante. A l’heure de jeu, ce sont les hommes de Patrick Kisnorbo qui faisaient le jeu, s’installant efficacement aux abords de la surface auxerroise. Alors que le gardien troyen, Gauthier Gallon venait de sauver les siens sur le tir de Han-Noah Massengo, l’attaquant M’Baye Niang a repris de la plus belles des manières le centre en retrait de Nuno Da Costa (73e) pour ouvrir le score.

La fin de la rencontre a aussi battu son plein avec une opportunité mal ajustée de Wilson Odobert (80e) et une balle de break loupée par Da Costa (78e). Le second acte a été plutôt intéressant entre une équipe d’Auxerre cruellement réaliste et efficace en attaque et une équipe de Troyes plus dominatrice mais moins précise. Au classement, les joueurs de Christophe Pelissier sortent de la zone rouge pour s’installer à la 16ème position, tandis que l’ESTAC reste à une dangereuse 18ème place. Le weekend prochain, Auxerre se déplacera en Corse pour y jouer Ajaccio. Troyes accueillera Clermont, lors de la 30ème journée de Ligue 1.