OM, AJA : le prêt très réussi d’Isaak Touré

À l’Olympique de Marseille, en général, quand on prête, on ne compte pas. Il suffit de regarder les performances de Pol Lirola, de Jordan Amavi ou encore de Konrad de la Fuente pour être sûr que ça ne fonctionne pas souvent. Alors, quand on a vu l’OM prêter Isaak Touré à l’AJ Auxerre en janvier, on n’avait pas franchement d’espoirs.

Le défenseur central de 19 ans n’a pas beaucoup joué en Ligue 1 avec l’OM. 28 minutes contre Lille, 29 contre Strasbourg et 6 contre Lyon. Pourtant, l’OM l’avait bien arraché à Manchester City, qui voulait le prêter à Troyes, l’été dernier en l’achetant au Havre contre 5,5 M€ (hors bonus). Mais, force est de constater qu’il n’entrait pas franchement dans les plus d’Igor Tudor, qui avait beaucoup de joueurs dans ce secteur. Surtout que l’OM voulait lui donner la possibilité de se montrer.

À Auxerre, on est content

Mais depuis son arrivée en Bourgogne, le géant (il mesure 2,06 m) revit. Il a joué onze rencontres et a écopé d’un carton rouge un brin sévère à Lens. « Isaak est une belle surprise. C’est un jeune joueur qui était très suivi l’année passée lorsqu’il était au Havre. Il s’est tout de suite intégré à l’effectif et je sais qu’à la direction, ils sont très contents de ses performances », nous explique un proche de l’encadrement sportif.

Ce qui ressort surtout, c’est qu’il est encore un joueur à polir et qu’il était compliqué de ne pas lui faire brûler les étapes à l’OM. Toutefois, c’est un joueur qui s’intègre bien et qui reste assez simple, on pouvait notamment le croiser dans les gradins du Campus OM lors des matches de Youth League. Il lui fallait ce temps de jeu pour se développer correctement et ainsi prendre confiance dans un monde professionnel qu’il découvre.

C’est plutôt bon jusqu’à présent puisqu’il remporte la grande majorité de ses duels tout en ne commettant finalement que peu de fautes (0.9 par match en moyenne). On peut dire, jusqu’ici, que c’est un prêt extrêmement réussi. Malheureusement pour Auxerre, ils ne disposent pas d’option d’achat. Ce qui fait les affaires de l’OM qui récupérera un joueur qui connaît le championnat et qui aura montré qu’il était capable d’y évoluer.