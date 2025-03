Le Manchester United de Ruben Amorim se fait encore dézinguer en Angleterre !

Depuis plusieurs saisons, Manchester United connaît une lente descente aux enfers. Cette saison 2024-2025 représente sûrement l’acmé de ce terrible déclassement pour le club le plus titré d’Angleterre. Quatorzième de Premier League, les Red Devils ne font plus peur à personne et chaque match est difficile pour ces derniers en championnat. Un constat également applicable en FA Cup. Éliminé en quarts de finale de League Cup, le club mancunien pouvait croire à sa propre succession en FA Cup après avoir éliminé Arsenal et Leicester lors des tours précédents.

Finalement, les Mancuniens ont échoué dimanche contre Fulham. Après avoir été menés jusqu’aux tirs au but en faisant face à un incroyable manque de réalisme devant les cages adverses, les coéquipiers de Joshua Zirkzee ont été éliminés suite au show Bernd Leno. Déjà critiqués depuis de longues semaines, les pensionnaires d’Old Trafford ont été particulièrement chahutés suite à cette élimination jugée honteuse dans une saison déjà catastrophique. Pointé du doigt depuis plusieurs semaines, Ruben Amorim n’a pas été épargné. Expliquant qu’il souhaitait remporter la Premier League avec Manchester United dans les prochaines années, l’ancien tacticien du Sporting Portugal a été repris de volée par la légende Wayne Rooney.

Personne n’est épargné à Manchester United

Malgré sa carrière modeste d’entraîneur, l’ancienne icône d’Old Trafford a affirmé qu’Amorim était naïf : «je pense que c’est un peu naïf de dire qu’ils cherchent à gagner la Premier League, car là où ils sont maintenant, ils en sont encore loin. Je pense qu’il aura du temps mais ce n’est pas un coup sûr car il attendra plus de Manchester United que ce que nous voyons depuis qu’il est là. Il dit qu’ils doivent gagner la Premier League, comment peuvent-ils rivaliser ? Pour monter plus haut au classement, je pense que c’est la prochaine étape pour eux.» Une diatribe qui cause du tort à un Ruben Amorim fragilisé mais qui a tenu à répondre de manière virile : «c’est l’objectif (gagner la Premier League, ndlr). Il faut être naïf pour penser que nous allons le faire cette saison ou que nous serons le meilleur candidat la saison prochaine. Je sais qu’en ce moment, tout le monde sait tout. J’ai été commentateur lorsque j’ai terminé ma carrière. Je sais que c’est très facile. Je sais que ce n’est pas le cas pour moi, mais notre objectif, en tant que club, est de gagner la Premier League comme nous l’avons fait dans le passé, avec toutes les grandes gloires et les légendes de ce club. Nous sommes dans une période difficile. Et je ne suis pas naïf, c’est pourquoi je suis ici, à 40 ans, en train d’entraîner Manchester United.»

Du côté des joueurs, Joshua Zirkzee et Victor Lindelöf ont été désignés par la presse comme coupables après leurs tirs au but ratés. N’ayant pas marqué depuis plus de 18 heures avec le club mancunien, Rasmus Hojlund a également pris pour son grade. En tribunes, cette saison dramatique se fait ressentir. Alors qu’une vague de licenciements a été actée au sein des employés du club, la grogne monte et des chants hostiles à la direction se font de plus en plus entendre dans les travées d’un Old Trafford vieillissant. Pire encore, Harry Maguire, meilleur défenseur de la saison mancunienne, pourrait être absent quelques semaines après sa sortie sur blessure contre Fulham. Pour sauver sa saison, Manchester United aura absolument besoin d’aller chercher un sacre en Ligue Europa. Pour ce faire, il faudra bien négocier un déplacement qui s’annonce périlleux sur la pelouse de la Real Sociedad ce jeudi. Avant d’affronter Arsenal en Premier League ce week-end. En d’autres termes, la crise pourrait encore s’intensifier à Manchester après une semaine qui s’annonce complexe…