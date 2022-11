C3 : Philippe Clément ravi de la performance de l'AS Monaco

L'AS Monaco verra bien le printemps européen. Large tombeur de l'Étoile rouge de Belgrade (4-1) à Louis II ce jeudi, les Monégasques ont assuré leur qualification pour la phase finale de la Ligue Europa, terminant à la deuxième place de leur groupe H. Une qualification marquée par cette belle victoire face aux Serbes dont s'est réjouit Philippe Clement, l'entraîneur asémiste. *« Je suis très content. Mon équipe a prouvé qu'elle était capable de répondre présent dans les moments importants. Notre première mi-temps a été très bonne, une des meilleures périodes depuis que je suis là. Il y a eu beaucoup de mouvements, de travail, des buts. Mais on aurait même pu en mettre plus. On a une équipe jeune qui a pris des coups ces derniers temps. Mais elle a réagi. On a travaillé individuellement et collectivement pour réagir.

L'équipe a grandi. On est à trois points du podium en L1 et qualifié en Coupe d'Europe. En plus, je vois plus de onze joueurs qui peuvent jouer. C'est important. Après la pause, le tempo a été un peu moins élevé mais on a maîtrisé. À 3-1, ça peut devenir nerveux sur la fin. On savait que c'était dangereux. Cela n'a pas été le cas. Surtout avec le 4e but. Je suis très content de mes joueurs qui sont rentrés. Collectivement, c'est une bonne soirée », a-t-il savouré en après-match. Une bonne chose de faite alors que les clubs français pourraient se retrouver face à des adversaires reconnus comme des cadors européens au tour suivant.