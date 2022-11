Tirage Ligue Europa : du très lourd attend Monaco, Nantes et Rennes

La suite après cette publicité

Une bonne chose de faite. La phase de groupes de la Ligue Europa s'est achevée hier avec une très bonne nouvelle pour les clubs français. Le Stade Rennais, l'AS Monaco et le FC Nantes se sont tous qualifiés pour le prochain tour. Un exploit des Canaris, qui devaient aussi compter sur une contre-performance de Qarabag. Les Asémistes devaient eux simplement maîtriser leur destin, tandis que Rennes a un peu déçu en concédant le nul à domicile contre les Chypriotes de Larnaca.

Un mauvais résultat qui oblige les Bretons à passer par un 16e de finale incertain, alors que la première place, et donc un billet direct pour les 8es de finale les attendait. C'est le revers de la médaille de cette belle soirée pour nos représentants. Ils devront tous passer par les barrages de cette Ligue Europa, et donc affronter une équipe reversée de la Ligue des Champions. Pas une mince affaire d'autant qu'il y a du très lourd cette saison.

Les épouvantails Juventus et Barça

Accompagnés du PSV Eindhoven, de la Roma, de l'Union Berlin, de Manchester United et de Midtjylland, Rennes, Nantes et Monaco vont devoir prier le 7 novembre prochain à l'heure du tirage au sort à Nyon, au siège de l'UEFA. Il y aura un gros morceau en face à choisir entre l'Ajax Amsterdam, le Bayer Leverkusen, le FC Barcelone, le Sporting CP, le RB Salzbourg, le Shakhtar Donetsk, le Séville FC ou encore la Juventus. La Vieille Dame et le Barça font figure d'ogres dans cette liste.

Forcément, cela promet deux belles affiches mais également compromet une éventuelle qualification pour le tour suivant, et une éventuelle épopée européenne. Si Nantes est déjà heureux de se retrouver à ce stade de la compétition, Rennes et Monaco aspirent probablement à mieux qu'une élimination frustrante en barrage. Le fameux indice UEFA de la France est aussi en jeu. Rendez-vous lundi prochain pour le tirage au sort, puis les 16 et 23 février pour ces doubles confrontations qui s'annoncent passionnante.