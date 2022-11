C3 : tous les qualifiés pour les huitièmes et les barrages

La suite après cette publicité

La phase de groupes de la Ligue Europa a officiellement pris fin ce jeudi soir après les 8 derniers matchs qui viennent de se terminer. On connaît désormais toutes les équipes qualifiées pour les 8es de finale de la compétition. Plusieurs gros morceaux tenaient déjà leur billet avant la dernière journée, comme Arsenal, le Real Betis ou encore la Real Sociedad.

Les deuxièmes de chaque poule joueront donc les repêchés, qui ont terminé troisièmes en phase de groupes de la Ligue des champions, où on retrouve quelques cadors comme la Juventus ou encore le FC Barcelone. Les barrages seront d'abord joués les 16 et 23 février avant les huitièmes de finale, prévus les 9 et 16 mars 2023.

Les 24 qualifiés pour la phase finale

Les équipes directement qualifiées pour les 8es

Arsenal (ANG)

Fenerbahce (TUR)

Real Betis (ESP)

Royale Union SG (BEL)

Real Sociedad (ESP)

Feyenoord Rotterdam (P.-B.)

Fribourg (ALL)

Ferencvaros (HON)

Les équipes de C3 disputant les barrages

PSV Eindhoven (P.-B.)

Stade Rennais (FRA)

AS Rome (ITA)

Union Berlin (ALL)

Manchester United (ANG)

Midtjylland (DAN)

FC Nantes (FRA)

AS Monaco (FRA)

Les repêchés de la Ligue des champions

Ajax Amsterdam (P.-B.)

Bayer Leverkusen (ALL)

FC Barcelone (ESP)

Sporting CP (POR)

RB Salzbourg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Séville FC (ESP)

Juventus (ITA)