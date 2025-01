Nantes a manqué d’enrôler Francis Coquelin pour une raison étonnante

Le FC Nantes s’est renforcé cet hiver en recrutant l’ex-gardien phare de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes. Mais les Canaris veulent poursuivre sur leur lancée afin d’enrôler des joueurs d’expérience pour rester loin de la zone de relégation. Et ce samedi, L’Équipe nous apprend que les Nantais était tout proche d’enrôler un nouveau milieu de terrain expérimenté.

Les dirigeants du club avaient trouvé un accord de principe avec Francis Coquelin (33 ans), l’ex-joueur d’Arsenal, Valence et Villarreal notamment. Libre depuis la fin de son contrat avec le Sous-marin jaune, l’été dernier, il était tombé d’accord pour signer six mois à Nantes. Mais alors qu’il devait se rendre au club ce samedi pour finaliser son contrat, le joueur de 33 ans a été victime d’une douleur musculaire… ce qui a remis en cause sa signature à Nantes.