JT Foot Mercato : l'équipe de France brise des tonnes de records

Des champions qui marquent l'histoire

Les Bleus ont remporté un match crucial contre l'Autriche en Ligue des Nations hier soir (2-0). Malgré les nombreux blessés, les Français ont brisé d'énormes records hier, et d’autres vont être battus. Olivier Giroud a bien profité de son retour pour marquer un peu plus l’histoire de la sélection. L’attaquant est devenu, à 35 ans et 357 jours, le buteur le plus âgé de l'histoire de l'équipe de France. Et ce n’est pas tout, il ne reste plus que 2 buts à Giroud pour égaler Thierry Henry comme meilleur buteur de la sélection. Pour rappel, le champion du monde 1998 a trouvé 51 fois le chemin des filets avec la France, en 123 sélections. Hugo Lloris, lui, va sûrement participer à son dernier Mondial. Le quatrième. Il rejoindra donc Thierry Henry, seul Français pour l’instant à avoir foulé les terrains de 4 Coupes du Monde. Puis les années passent, le nombre de sélections augmentent, il en a actuellement 139. Il ne lui manque plus que 3 matches pour égaler Lilian Thuram, qui est toujours le Français le plus sélectionné de l’histoire. D’ailleurs, cette hiérarchie a pas mal évolué. En débutant le match de ce jeudi soir, Antoine Griezmann a surtout honoré sa 109e sélection. Il a dépassé une légende des Bleus : Zinédine Zidane. Surtout, l’attaquant de l’Atlético a disputé son 66e match consécutif. Il poursuit donc son record qui a débuté le 31 août 2017.

Des nouvelles de l'enquête Pogba

Le média RTL a pu avoir accès au rapport d'enquête sur le groupe de rançonneurs présumés de Paul Pogba. En fait, plusieurs amis d'enfance du milieu de la Juventus profitaient de la richesse du Français depuis plusieurs années. Et cela se traduisait de différentes manières : par le biais de crédits chez Adidas, par des investissements dans un restaurant de burgers en Seine-et-Marne, mais aussi à travers une carte bleue largement utilisée. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Du coup, le champion du monde 2018 en a eu marre d’accorder des privilèges et a décidé de mettre fin à tout ça fin janvier 2022. Et donc c’est cette bande d'amis l'aurait menacé avant de lui réclamer les fameux 13 M€. De plus, un des proches des frères Pogba aurait été blessé à la main, le 10 août dernier, à cause du refus de payer par l'international tricolore.

Le sabotage du Barça

Après les révélations sur les exigences de Lionel Messi pour prolonger son contrat au FC Barcelone, on apprend que les Blaugranas se sont sabotés pour convaincre Neymar de ne pas signer au PSG. Le média El Mundo révèle un mail envoyé par Raúl Sanllehí, directeur du football du FC Barcelone cette année-là, à la direction du club. Il démontre comment les Culés ont perdu la confiance de l’Auriverde. «Je me suis consacré au père ces dernières semaines. J'ai parlé pendant des heures et des heures. Je vous assure qu'il était avec nous, jusqu'à ces deux ou trois derniers jours, quand, à tort et injustement, il s'est senti trahi lorsque la veille du match de Miami, le chiffre de la prime à la signature est sorti dans la presse. Il a interprété cela comme un moyen de pression de la part du club qui l'aurait divulgué. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à le perdre... Évidemment, j'ai défendu qu'en aucun cas nous l'avions divulgué, mais il m'a jeté.» Voilà ce qui a convaincu le clan Neymar de signer en faveur du PSG pour 222 M€.