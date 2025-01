Arsenal : une curieuse porte de sortie s’ouvre pour Jorginho

L’histoire entre Jorginho et Arsenal pourrait bien prendre fin dans les prochaines semaines. Arrivé à l’hiver 2023 chez les Gunners, l’international italien (57 sélections, 5 buts), Brésilien de naissance, aurait des chances de quitter l’Emirates Stadium au cours de ce mercato hivernal. D’après les informations de O Globo, Flamengo aurait formulé une offre pour le milieu de terrain de 33 ans.

Si Arsenal est actuellement sur le podium en Premier League et en Ligue des Champions, Jorginho n’en est pas le plus grand artisan. Apparu 10 fois en championnat cette saison, l’ancien joueur de Chelsea n’a connu que 6 petites titularisations. En coupe d’Europe, le bilan est encore plus famélique, puisque le natif d’Imbituba n’a disputé que 60 minutes, réparties en trois rencontres, et n’a jamais été dans le onze de départ.