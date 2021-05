Liga : victoire importante du Betis contre Grenade dans la course à l'Europe

Suite et fin de la 35ème journée de Liga ce lundi soir avec un duel entre le Betis, qui vise une place européenne à l'issue de la saison, et Grenade, qui cherche simplement à terminer le plus haut possible dans ce championnat d'Espagne. Et ce sont les Verdiblancos qui se sont imposés au stade Benito Villamarín face aux Rojiblancos (2-1). Borja Iglesias est le héros du soir, lui qui a inscrit un doublé pour les hommes de Manuel Pellegrini (39e, 87e).

Malgré l'égalisation de Darwin Machis, qui s'est joué de Claudio Bravo(66e), Grenade n'est pas parvenu à faire la différence. Avec cette victoire, le Betis (6ème, 54 points) repasse devant Villarreal au classement grâce en prenant deux unités d'avance sur la bande d'Unai Emery. De son côté, Grenade (10ème, 45 points) reste bien enlisé dans le ventre mou de cette Liga.

