PSG : Christophe Dugarry flingue Luis Enrique

Luis Enrique fait décidément parler de lui ce lundi. Toute la journée, la presse espagnole a partagé des extraits de la série consacrée au coach du PSG sur Movistar+. En France, on évoque surtout la prestation de son équipe face à Nice. Sur [RMC Sport](https://rmcsport.bfmtv.com/football/), Christophe Dugarry n’a pas hésité à critiquer l’Asturien.

«Avec Luis Enrique, j’ai l’impression d’avoir Dédé l’embrouille en face de moi, que le mec est toujours en train d’essayer de m’embrouiller, de me feinter ou de me dribbler. C’est ça qui m’agace un peu. Il se met ses propres objectifs et après il se les enlève, puis il se les remet. Il dit des choses et son contraire. Quand il est de bonne humeur, ses conférences de presse sont pas mal, intéressantes. Tu vois un mec souriant, agréable et sympa. Et puis quand les choses ne se passent pas comme il veut, il ne parle plus à personne. Et puis là il va s’en prendre à (Ousmane) Dembélé, à la journaliste (Margot Dumont), à Pierre, à Paul, à Jacques. Tu ne sais pas. Moi, c’est ça qui me dérange. Je suis prêt à attendre le temps qu’il faut, ça ne me pose aucun problème. Moi, j’ai tout mon temps. Il n’y a pas que le PSG, il y a d’autres matches qui se regardent avec beaucoup de plaisir (…) Concernant le jeu, je n’ai pas l’impression pour l’instant de voir un immense progrès de l’équipe collectivement. Alors, il se compare avec Mikel Arteta, avec Pep Guardiola, il faudrait un peu plus de temps pour en arriver là. Je m’y perds. Il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes (…) Je n’arrive pas à comprendre où veut aller Luis Enrique. Sur ce que je vois depuis un an et demi, je n’ai pas l’impression de voir d’immenses progrès.» Luis Enrique appréciera…