JT Foot Mercato : l'Inter Milan s'active pour son avenir

L'Inter est très active

À quelques jours de la clôture du marché des transferts, l'Inter se montre active afin de renforcer un effectif en quête d'un 2e titre de champion d'Italie consécutif. Les Lombards sont, dans ce but, tout proche de faire signer le latéral de l'Atalanta, Robin Gosens. Le transfert serait de 25 M€ + 3M€ de bonus. Même chose pour Felipe Caicedo, qui devrait débarquer en prêt depuis le Genoa. Pour l'été prochain, les pistes ne manquent pas pour l'Inter. À celles connues de Gianluca Scamacca ou encore Davide Frattesi, tous les deux joueurs de Sassuolo, s'ajoutent celles de Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, Danijel Petkovic d'Angers et bien sûr Paulo Dybala de la Juventus. La Joya est en fin de contrat en juin avec la Juventus et est également suivie par Manchester City.

Le Real veut Tchouaméni

Après Karim Benzema, Ferland Mendy ou encore Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni va-t-il être le prochain français à jouer pour le Real Madrid ? En tout cas, les Madrilènes semblent tout faire pour. D'après Marca, la Casa Blanca a clairement accéléré sur ce dossier et aurait envoyé un membre de la cellule recrutement du club, Juni Calafat, à Monaco. Ceci afin de négocier avec le milieu de terrain français de 22 ans. Le but est aussi de prendre une longueur d'avance sur la concurrence qui s'annonce féroce pour le désormais international français. Chelsea, Manchester United ou encore la Juventus le suivent également de très près.

Les officiels du jour

L'AS St Étienne a prêté son attaquant, Jean-Philippe Krasso, en Ligue 2. Le joueur de 24 ans évoluera jusqu'à la fin de la saison du côté de l'AC Ajaccio. De son côté, le Stade de Reims a envoyé Moustapha Mbow, défenseur de 21 ans, à Nîmes. Il jouera donc, aussi, au deuxième échelon français en ce début d'année 2022. À l'étranger, le club anglais de Tottenham a prêté son jeune milieu de terrain de 18 ans, Nile John, à Charlton, qui évolue aujourd'hui en troisième division anglaise. Enfin, du côté des prolongations de contrat, le Séville FC a officialisé la prolongation de bail de son milieu de terrain, Joan Jordan. Le joueur de 27 ans est lié avec le club andalou jusqu'en juin 2027.