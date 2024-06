Le LOSC blinde sa pépite Ayyoub Bouaddi !

Le LOSC sait former quelques grands talents. Outre Eden Hazard il y a quelques années, les Dogues semblent disposer d’un autre crack dans ses rangs en la personne de Leny Yoro. Seulement âgé de 18 ans, le défenseur central a éclaboussé la Ligue 1 de son talent cette saison. Dans son ombre, Ayyoub Bouaddi a également été impressionnant. Jeune milieu de terrain de 16 ans, le franco-marocain a su se faire une place de choix dans l’effectif de Paulo Fonseca et a disputé 18 rencontres avec le club nordiste lors de la saison qui vient de s’écouler. Sous contrat jusqu’en 2026, une prolongation de contrat était forcément dans les discussions entre le clan du joueur et Lille.

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, tout était ficelé à l’exception d’un détail : la durée de l’extension du bail. Le LOSC souhaitant rajouter deux ans à son contrat, le joueur ne voulait que d’une année. Ce lundi, c’est le prometteur milieu de terrain qui a eu gain de cause alors que Lille a annoncé sa prolongation jusqu’en 2027. Plus jeune joueur de l’histoire des coupes d’Europe et plus jeune joueur à avoir joué en Ligue 1 au 21e siècle, Bouaddi a fait part de sa joie ce lundi sur le site officiel du club : «je suis fier et heureux de pouvoir continuer l’aventure avec le LOSC, mon club formateur, celui qui m’a donné ma chance et qui m’a permis de faire mes débuts en professionnels. Mes ambitions pour la saison prochaine ? Tout donner pour remplir les objectifs du club et rendre fiers nos supporters.»