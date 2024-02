CAN : Jean-Louis Gasset revient sur son départ de la Côte d’Ivoire

Jean-Louis Gasset a vécu un scénario catastrophe en tant que sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Il a quitté son poste, après une défaite humiliante 4-0 lors de la dernière journée de la phase de poules, avant de voir son successeur, Emerse Faé, mener les Eléphants à la victoire finale. Il aurait pu en garder rancoeur, mais le nouvel entraîneur de l’OM en est loin, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« La CAN, j’ai travaillé deux ans avec la Côte d’Ivoire pour créer un groupe et trouver des pépites en dégageant les anciens. J’ai passé deux ans magnifiques. On commence bien la compétition mais un trou de cinq jours nous a fait perdre ça. Comme quoi. On a pris 4-0 lors du troisième match et j’ai dit au président que je ne pouvais pas continuer comme ça. Une humiliation comme ça. Je pensais que démissionner était la meilleure décision. La suite m’a donné raison. Emerse Faé a pris la suite et a fait un beau parcours. J’ai un goût d’inachevé mais j’ai pris la bonne décision », a-t-il expliqué.