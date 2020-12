FIFA-The Best 2020 : le top 10 du joueur de l'année dévoilé

La suite après cette publicité

Ce soir, Robert Lewandowski a remporté le prix FIFA-The Best 2020 du meilleur joueur. Le Polonais du Bayern Munich a devancé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et voici le détail complet du top 10 du classement établi après les votes des capitaines et des sélectionneurs nationaux.

Outre le trio de tête, on apprend que l’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané est 4e , devant le Citizen Kevin De Bruyne et son coéquipier Mohamed Salah. Côté parisien, Kylian Mbappé a recueilli plus de suffrages que Neymar. Enfin, alors qu’ils sont présents en masse dans le onze de l’équipe type de l’année, les joueurs du Bayern Munich sont en minorité (Lewandowski, Alcantara depuis parti chez les Reds).