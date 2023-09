Affaire de racisme, polémiques, Messi-Neymar : la sortie forte de Christophe Galtier sur sa saison au PSG

La suite après cette publicité

L’aventure de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain n’aura duré que douze mois. Arrivé en juillet 2022 en provenance de l’OGC Nice pour le début d’un nouveau projet avec le PSG, le technicien français aura réussi à soulever le Trophée des Champions dès son arrivée, mais la suite aura été plus compliquée. Malgré un titre de Champion de France remportée, le manager de 57 ans aura déçu après la Coupe du monde 2022 avec une élimination contre l’OM en Coupe de France, puis face au Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des Champions.

Christophe Galtier revient sur les polémiques

Au micro de Canal +, Christophe Galtier est revenu sur sa saison avec le Paris SG. «Je ne retiens que du bon, de ma période au PSG. J’ai travaillé avec un groupe à l’opposé de ce que les médias en ont fait. Je suis fier d’avoir participé à l’obtention du 11e titre. Il y a toujours des passages à vide après, mais quand on passe par le PSG, on n’est plus le même. Le management se fait de manière individuelle, mais il faut réussir à construire un collectif, a-t-il d’abord expliqué, avant de revenir sur l’association Messi-Neymar-Mbappé. Quand tu deviens entraîneur avec ces trois joueurs-là, tu dois trouver l’équilibre pour le faire jouer, ça a été des questions toute l’année».

À lire

PSG : Christophe Galtier en rajoute une couche sur Warren Zaïre-Emery

Cependant, outre les mauvais résultats sportifs, les polémiques ont été nombreuses pour Christophe Galtier, à commencer par la "blague" sur les chars à voile en conférence de presse, après une question sur l’écologie et les moyens de déplacements du club. Un fait sur lequel l’ex-manager francilien a souhaité revenir. «Je viens au PSG pour gagner des matches, mais pas pour tout ce qui est arrivé derrière. Le char à voile, c’était de l’humour qu’il ne fallait pas faire en public, je fais attention à la planète, mais en autant de prise de parole, on n’a retenu que cela. Au PSG, tout est amplifié. Une parole est un roman, un geste est un film.».

La suite après cette publicité

Christophe Galtier s’explique sur l’affaire de racisme

Placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte à la mi-avril pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion" après une lettre envoyée par Julien Fournier, son ancien directeur sportif, Galtier a également livré sa version des faits. «C’est faux. Les joueurs me connaissent, on sait qui je suis. Mais évidemment, on ne retient que cette phrase-là. Je sais pourquoi je suis accusé, je m’expliquerai au mois de décembre (lors de son procès le 15, ndlr). Je ne suis pas accusé de racisme. Sur la période du ramadan, je n’ai qu’une obsession, la performance de mes équipes. Mes joueurs ont fait le ramadan comme ils l’ont souhaité. Ils ont tous joué. On peut me critiquer sur mon jeu, mais pas sur le fait que je sois raciste. Je suis l’opposé de ça».

Enfin, le manager de 57 ans a été questionné sur son avenir. Et il compte rapidement retrouver un banc de touche. «Certains clubs m’ont contacté, cela me rassure, car ma place est sur un banc de touche, j’aurais pu reprendre rapidement, mais j’avais besoin de me poser. J’ai envie d’y retourner, je suis jeune, je veux continuer à prendre du plaisir en tant qu’entraîneur», a conclu Galtier. Plusieurs clubs seront forcément sensibles à cet appel du pied.