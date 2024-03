JO : la défense de la France devrait avoir fière allure

Un événement unique dans une vie. Dans quelques mois, les JO de Paris auront lieu. L’occasion pour plusieurs joueurs français de réaliser le rêve de tout sportif : représenter les couleurs du pays qui organise cette compétition légendaire. Forcément, malgré un Euro qui se déroulera juste avant, plusieurs grands joueurs ont coché cette date depuis longtemps comme Kylian Mbappé. Et comme les trois vétérans qui devraient être retenus par Thierry Henry ont été divulgués par le Parisien et devraient apporter énormément au secteur offensif de la France, plusieurs jeunes joueurs vont donc se battre pour venir garnir l’arrière-garde des Bleus aux JO.

La suite après cette publicité

Toujours d’après nos confrères, la défense de la France a déjà pris forme. Ainsi, William Saliba et Benoît Badiashile devraient être les deux heureux élus dans la génération 2001 pour assembler une charnière XXL aux Bleus l’été prochain. Ces deux noms, choisis par Thierry Henry, seraient alors accompagnés de deux autres centraux de très haut niveau : Leny Yoro et Castello Lukeba. Amenés à devenir des options plus que crédibles aux yeux de Didier Deschamps à l’avenir, les deux jeunes hommes auront l’occasion de goûter à leur première compétition officielle avec l’équipe fanion de la France. Pour rappel, le joueur formé à l’OL compte une sélection avec les Bleus. Pour avoir la confirmation que ces quatre joueurs seront sélectionnés, il faudra attendre mai prochain quand cette liste élargie à une centaine de noms sera écrémée.