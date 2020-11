FC Barcelone : Ronald Koeman évoque la blessure de Lionel Messi

Il avait disputé, dans leur intégralité, les 38 derniers matches du FC Barcelone. A la veille de s'envoler pour Buenos Aires, afin de retrouver la sélection argentine, qui dispute deux rencontres de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar, Lionel Messi démarrait la rencontre qui opposait le Barça au Betis sur le banc, cet après-midi au Camp Nou (5-2). Fait rare qui n'a pas manqué d'interpeller, alors que ses dernières prestations avaient été en demi-teinte. Coupant court à toute spéculation, Ronald Koeman a expliqué l'absence du buteur de 33 ans, entré à la pause et auteur d'un récital dans le deuxième acte (impliqué dans trois buts), au coup de sifflet final.

«Un joueur comme Messi est assuré d'être titulaire s'il est en bonne santé, aujourd'hui il n'a pas pu l'être à cause de désagréments. Depuis hier, nous avions envisagé que Messi débute la rencontre sur le banc. Il a terminé le match du Dynamo Kiev (il y a trois jours, ndlr) avec une gêne et n'était pas en mesure de jouer comme titulaire. Il pouvait seulement entrer si l'équipe avait besoin de lui», a expliqué le coach néerlandais, qui a justifié l'entrée de Messi avant le début de la seconde période en raison d'une blessure d'Ansu Fati. «Ansu a ressenti une douleur à la pause, et nous n'avons pas voulu prendre de risque. C'est pourquoi nous l'avons changé,» a conclu Ronald Koeman.