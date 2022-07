Barça : Joan Laporta confirme pour le PSG et Lewandowski

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Hristo Stoichkov pour la chaîne TUDN (chaîne espagnole), Joan Laporta est revenu sur le transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone en provenance du Bayern Munich, pour 45 millions + 5, comme le reprend AS. Le président catalan rappelle l'importance du joueur, mais aussi de la concurrence d'autres clubs européens sur ce dossier. Notamment celle du Paris Saint-Germain.

« Nous avons fait une première offre et elle s'est terminée à 45, plus cinq. C'était dans nos possibilités, le joueur a également ajusté son salaire pour être dans nos possibilités et les Catalans sont maintenant très heureux. Nous avons concouru avec des équipes comme le PSG, Chelsea et le joueur voulait venir au Barça. C'est ce que j'aime. Comme l'a dit Johan, je veux des joueurs qui veulent venir au Barça, et nous devons les remercier car ils gagnent moins et subissent une grande pression du Bayern, pour qui j'ai beaucoup de respect », a conclu Laporta, en rappelant l'envie de l'attaquant Polonais de 33 ans à rejoindre la Catalogne.