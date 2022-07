Le FC Barcelone annonce un accord de principe pour Robert Lewandowski !

La suite après cette publicité

«Je n’aime pas être dans cette situation. Ce qui est certain pour le moment, c’est que mon époque au Bayern est révolue. Le transfert sera une bonne solution pour les deux parties. Et je crois que le Bayern ne va pas m’arrêter juste parce qu’il peut le faire». Voici ce que déclarait récemment Robert Lewandowski (33 ans) au sujet de son avenir et le Polonais, sous contrat jusqu'en juin 2023, ne mentait pas. Engagé dans un bras de fer avec «Lewy», déçu par l'attitude de ses dirigeants, qui auraient envisagé de le remplacer par Erling Haaland, avant que ce dernier ne rejoigne Manchester City, le Bayern Munich a finalement craqué et officialise le départ de son numéro 9 vers le FC Barcelone, favori depuis le première heure.

«Le FC Barcelone et le Bayern Munich sont parvenus à un accord de principe pour le transfert de Robert Lewandowski, sous réserve que le joueur passe un examen médical et que des contrats soient signés. », précise ainsi le communiqué du club. Après des semaines de négociations entre les deux clubs et plusieurs tentatives des Blaugranas, le transfert se finalise à hauteur de 45 M€, plus 5 M€ de bonus, soit le montant que les Bavarois exigeaient depuis le départ. Ils ont fini par obtenir gain de cause.

Un nouvel attaquant de classe mondiale pour Xavi

Arrivé en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2014, Robert Lewandowski va donc quitter la Bavière avec un total de 344 buts et 72 passes décisives en 374 matches toutes compétitions confondues. Sacré champion d'Allemagne à huit reprises sous la tunique munichoise, l'attaquant international polonais (129 sélections, 75 buts) peut également se targuer d'une Ligue des Champions (2020), d'une Supercoupe de l'UEFA (2020) ou encore de trois Coupe d'Allemagne (2016, 2019, 2020) avec le Rekordmeister. Étincelant avec le Bayern au cours des dernières saisons, le natif de Tichy, auteur de 50 buts lors de l'exercice 2021-2022, s'offre donc un nouveau challenge et va ainsi découvrir le championnat d'Espagne à 33 ans.

Malgré les intérêts exprimés par le PSG, Chelsea, Tottenham ou encore Arsenal, Xavi tient donc, avec cette arrivée, son attaquant de classe mondiale. C'est une deuxième bonne nouvelle pour l'entraîneur après la prolongation d'Ousmane Dembélé. À la pointe de l'attaque barcelonaise, l'ancien buteur du Borussia Dortmund va pouvoir apporter tout son sens du but pour permettre aux Blaugranas de retrouver les sommets en Liga et son standing sur la scène européenne. Très attiré par l’idée de jouer au Camp Nou et de vivre dans la capitale catalane lors des négociations, Robert Lewandowski va désormais devoir prouver qu'il est capable d'exporter ses qualités dans un nouvel environnement.