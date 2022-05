Brest-Strasbourg : les compositions officielles

Suite de la 36e journée de Ligue 1 à Francis-Le Blé, avec Brest qui reçoit Strasbourg à 17h (un match à suivre en direct commenté). Les Alsaciens, en cas de victoire, peuvent repasser 5es devant Nice, qui disputera la finale de Coupe de France contre Nantes ce soir. De leur côté les Brestois, 11es, peuvent revenir à hauteur de Nantes et Lille (51 pts).

Pour ce match, Der Zakarian aligne un 4-4-2 avec Mounié et Satriano en attaque, devant Lasne et Belkebla. Belaïli et Honorat occupent les ailes. Pour Strasbourg, Julien Stephan laisse Ajorque sur le banc, titularisant Gameiro et Diallo. Djiku, pour une accumulation de cartons, est absent.

Les compositions

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Hérelle, Duverne - Honorat, Belkebla, Lasne, Belaïli - Satriano, Mounié

Strasbourg : Sels - Caci, Le Marchand, Nyamsi, Fila, Lienard (cap.) - Thomasson, Prcic, Bellegarde - Diallo, Gameiro