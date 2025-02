Barça : Jules Koundé rentre un peu plus dans l’histoire du club

Titulaire indiscutable d’Hansi Flick dans le couloir droit de la défense, Jules Koundé s’impose peu à peu comme l’une des plus grandes références mondiales à un poste qui n’est pourtant pas le sien de formation. Cette saison, l’ancien bordelais est le seul joueur catalan à avoir disputé l’intégralité des rencontres du club toutes compétitions confondues. 36 rencontres donc, qui portent son total pour le club à 124 rencontres disputées après la victoire à Séville ce dimanche, ce qui le place à la 5e place des français les plus capés du FC Barcelone.

Il égale le total de Ludovic Giuly, au club de 2004 à 2007. Ne reste plus devant lui que Samuel Umtiti (134 matches), Clément Lenglet (160 matches), Ousmane Dembélé (185 matches) et Éric Abidal (193 matches). Si tout se passe bien pour Jules Koundé comme le FC Barcelone, il devrait dépasser l’ancien défenseur central lyonnais d’ici peu, et finir la saison sur les talons de Lenglet. À seulement 26 ans et déjà aussi impactant, nul doute que Koundé a les capacités d’aller chercher le record de la légende catalane, Éric Abidal.