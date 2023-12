Brest : Kamory Doumbia évoque son incroyable quadruplé

Durant la première moitié du championnat de France édition 2023-2024, le Stade Brestois n’aura cessé de nous épater. Séduisant depuis la reprise début août après avoir longtemps flirté avec la zone rouge lors de l’exercice précédent, le SB29 vient de boucler l’année 2023 en beauté en s’offrant le scalp du FC Lorient (4-0) et en s’installant à la quatrième place au classement de Ligue 1. Grand artisan du succès des Ty-Zefs face aux Merlus, Kamory Doumbia a brillé de mille feux en inscrivant un quadruplé en première période. Ovationné par le public du stade Francis Le Blé lors de sa sortie, le Malien a évoqué les coulisses de sa folle soirée à l’issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

Classement Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Brest 31 17 10 9 4 4 25 15 17 Lorient 12 17 -14 2 6 9 21 35

«Je suis très content et fier de toute l’équipe. On a bien fait le boulot. Surtout un derby. Gagner de cette manière, ça fait plaisir. Un quadruplé, c’est quelque chose que tout le monde rêve de faire, c’est un rêve devenu réalité. Le ballon est dans mon sac, il va jusqu’au Mali dès demain ! Je vais le donner à mon petit frère, il a dix ans, il joue au foot aussi, ça va lui faire plaisir», a indiqué le joueur de 20 ans dans les colonnes de Ouest-France. Devenu le deuxième joueur après Edinson Cavani en 2016 a réalisé une pareille prouesse, Kamory Doumbia a souhaité dédicacer sa prestation à l’ensemble de sa famille. «Je ne savais pas (pour son record ndlr). Félicitations à moi. Je le dédie à ma famille d’abord. Elle est très importante pour moi, ils m’ont toujours soutenu. Ce but, je le dédie à tous ceux qui m’ont soutenu», a-t-il fini par conclure.