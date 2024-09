Julián Alvarez s’est expliqué avec Pep Guardiola

Longtemps cantonné à un rôle de doublure d’Erling Haaland à Manchester City, Julián Álvarez a décidé de changer d’horizon cet été et de signer à l’Atlético de Madrid. Avant son transfert, l’Argentin avait fait part de son mécontentement lié à son temps de jeu via plusieurs déclarations, alors qu’il était à la Copa América. Des propos qui n’avaient pas plu à son ex-entraîneur, Pep Guardiola, qui lui avait répondu par presse interposée. Dans un entretien accordé à ESPN Argentina, l’avant-centre de 24 ans est revenu sur cet épisode avec le technicien espagnol.

« Je n’ai pas pu aller à Manchester, mais à l’époque où j’étais sur le point de signer (à l’Atlético), nous avons parlé et je l’ai remercié pour ces deux années, pour la confiance, pour le traitement, pour tout ce que j’ai appris et pour tout ce que j’ai vécu. Il m’a également remercié parce que ces deux années ont été incroyables. Je n’ai jamais posé de problèmes et j’ai contribué à réaliser de très belles choses au sein du club. Il m’a demandé si je pouvais venir un jour, ce serait bien que je puisse y aller parce que tous les gens seraient très heureux que je puisse les saluer. Cela a été difficile. Alors, quand j’en aurai l’occasion, j’irai peut-être les voir », a indiqué Álvarez.