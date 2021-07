Barça : la presse espagnole s'enflamme déjà pour Memphis Depay

La suite après cette publicité

Memphis Depay a vécu une semaine de folie. Lundi dernier, l'international néerlandais atterrissait à Barcelone. Après une visite des installations de la Ciutat Esportiva Joan Gamper et quelques tests médicaux, il livrait ses premières impressions au micro de Barça TV. «Je viens de rentrer de vacances et maintenant il est temps de me reconcentrer. Je veux bien commencer la saison et être totalement concentré sur Barcelone. Je vais essayer de m'adapter au plus vite (...) Je suis très heureux». Mardi, le natif de Moordrecht participait à sa première séance d'entraînement.

Une séance où il a pas mal échangé à Ronald Koeman, un coach qui tenait absolument à le recruter et qu'il a remercié lors de sa présentation à la presse jeudi. Accompagné de ses amis et de sa mère, le joueur, qui a officiellement signé son contrat jusqu'en 2023, a confié : «c'est un honneur d'être ici, je réalise un rêve d'enfant. La volonté a été faite grâce aux deux parties. Je remercie le président et son conseil d'administration. Je réalise à quel point ce club est formidable et l'impact qu'il a eu en moi comme un enfant. Réaliser mon rêve à l'âge de 27 ans est quelque chose de très surprenant et fantastique, je suis ravi d'être ici».

Une grande première et un but

Quarante-huit heures plus tard, il a fait ses grands débuts sous la tunique blaugrana floquée du n°9, qui pourrait ne pas être son numéro définitif. Remplaçant au coup d'envoi lors de l'amical face au Girona FC (D2), il est entré en jeu en fin de première période suite à la blessure de Rey Manaj. Vif, il a provoqué et tenté d'apporter de la percussion. Il a poursuivi ainsi en deuxième période, avec l'envie de bien faire. Il a beaucoup osé offensivement, multipliant les tentatives de tir. Et à la 85e, il a été récompensé de sa grosse activité. Il a transformé un pénalty, obtenu et laissé généreusement par Griezmann (3-1, 85e).

Proche du doublé en fin de match, le Hollandais était aux anges après ses débuts. «C’est incroyable de jouer avec ce maillot, c‘était dur, c’était mes premières minutes dans les jambes, j’ai vraiment profité, mes coéquipiers m’aident, j’ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je connais leurs qualités et je pense qu’ils me connaissent, donc c’est facile. Ils ont beaucoup de qualités, donc j’ai juste à faire mes courses, donner le ballon, trouver des connexions. Par moment, on a vraiment bien joué. Ce n’était que mon premier match, mais je suis heureux».

Koeman comme les supporters sont conquis

Heureux, son entraîneur l'était aussi. «Memphis a été bon. Il a joué plus de minutes que prévu. C'est un joueur de grande qualité et il l'a montré à certains moments du match. C'est important, car il faut avoir de la concurrence dans les premières positions». Comme le technicien néerlandais, les supporters culés ont été emballés par la première de l'ancien capitaine de l'OL. Et ils ne sont pas seuls. En effet, la presse espagnole est déjà tombée sous son charme. "Memphis recueille tous les éloges", a titré Marca. Le média pro-Real Madrid a ensuite développé.

«Memphis Depay a convaincu les supporters barcelonais en quelques minutes samedi contre Girona et pas seulement grâce à son but. Les fans voulaient vraiment voir l'attaquant et l'international n'a pas été déçu (...) Pour l'instant, Memphis Depay a placé la barre très haut». Mais ce sont surtout les médias catalans qui se sont le plus enflammés. "Tout ce que Memphis offre à Koeman", a titré Sport qui explique que le technicien barcelonais «gagne en polyvalence en attaque avec un footballeur qui peut jouer à neuf ou ailier» et «qui ne fuit jamais la responsabilité et est capable d'aider l'équipe dans les moments difficiles».

La presse est unanime

Sport, qui a apprécié sa créativité, sa polyvalence et son influence dans le jeu, a aussi indiqué : «après la pause, il a offert un récital de ses capacités : contrôles, solutions dans l'espace, dribble, vision du jeu et tout cela terminé à la verticale, toujours à la recherche du chemin le plus court vers le but». Une bonne première pour un joueur qui devra, comme les autres, réussir à collaborer avec Lionel Messi et accepter de ne pas être la star de l'équipe, ce qu'il était à Lyon. Egalement convaincu, Mundo Deportivo a exposé le plan de Koeman pour Memphis.

«Il a fait ses débuts en tant que joueur du Barça, en tant que buteur. Il est sorti en voulant montrer ses qualités qui ont impressionné Koeman. Il veut faire carrière au Barça et conquérir le public, qui a commencé à montrer son soutien dès son premier match. En tout cas, ce qui est clair, c'est le plan que Koeman a pour Memphis : il aura un rôle pertinent dans son Barça. Et, de préférence, dans la position d'un numéro neuf.» Entre son arrivée, sa présentation, ses grands débuts et son but, Memphis Depay a vécu une semaine parfaite. Le rêve continue pour l'international néerlandais.