Vasco da Gama a résilié le contrat de Dimitri Payet

Cette fois, c’est bel et bien terminé. Comme cela était annoncé par la presse brésilienne depuis plusieurs jours, Vasco da Gama a enfin réussi à résilier de manière anticipée le contrat de Dimitri Payet. À 38 ans, le Français met un terme à son aventure brésilienne avec un bilan mitigé de 8 buts et 16 passes décisives en 77 matches.

«Vasco da Gama annonce être parvenu à un accord à l’amiable pour la résiliation anticipée du contrat du milieu de terrain Dimitri Payet. Le club remercie le joueur pour le professionnalisme, le dévouement et le respect dont il a fait preuve lors de son passage à São Januário, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses prochains défis. Avec Vasco, Payet a disputé 77 matches, marqué 8 buts et délivré 16 passes décisives. Merci, Payet», indique le club brésilien.