CAN 2023, Nigéria : Umar Sadiq sort du silence après son forfait polémique

Convoqué avec le Nigéria pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, Umar Sadiq (26 ans) a dû déclarer forfait pour la compétition en raison d’une blessure au genou. Or, l’attaquant de la Real Sociedad est entré en jeu contre Osasuna (2-0), en huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Une situation insolite donc, qui a attisé la colère de supporters nigérians. Sur Instagram, l’avant-centre s’est justifié. S’il a tenu à «féliciter chaleureusement les Super Eagles pour leur [remarquable victoire contre la Côte d’Ivoire]((https://www.footmercato.net/a409529484712285584-can-2023-le-nigeria-fait-tomber-la-cote-divoire-et-se-relance)», il a aussi fait le point sur sa situation.

«Lors du match amical contre la Guinée (le 8 janvier), j’ai subi un coup important de la part de deux défenseurs. L’équipe médicale a recommandé mon remplacement, mais j’ai insisté pour continuer à jouer et j’ai terminé le match. Le lendemain, mon genou a gonflé. L’équipe médicale des Super Eagles a procédé à un examen approfondi qui a révélé une blessure au ménisque. En conséquence, le manager a décidé de me remplacer sur la base de l’évaluation médicale, compte tenu des incertitudes quant à mon aptitude à participer à la CAN. En revenant dans mon club, j’ai subi des examens approfondis qui ont révélé que j’avais simplement une contusion. J’ai donc été autorisé à reprendre l’entraînement. Je remercie tout particulièrement mon club, la Real Sociedad, qui m’a aidé à me rétablir rapidement et à reprendre la compétition. Représenter le Nigeria est toujours ma priorité et j’accepterais volontiers de revenir dans l’équipe. Je suis triste de ne pas être avec mes collègues, mais heureux de les voir gagner», a expliqué Sadiq. Le Nigéria jouera sa qualification contre la Guinée-Bissau lundi.