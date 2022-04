BL : l'Union Berlin dispose de Cologne et rêve encore d'Europe

Non, il n'y avait pas que le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 ce vendredi. Une rencontre de Bundesliga entre l'Union Berlin et Cologne avait l'honneur de relancer le football de club après cette première trêve internationale de l'année civile. Un match dont est d'ailleurs sorti vainqueur le club de la capitale allemande sur la plus petite des marges (1-0).

Taiwo Awoniyi est le héros du soir du côté du Stadion An der Alten Försterei, puisque c'est lui qui a inscrit l'unique but du soir, juste après la pause (49e), pour offrir une 11ème victoire cette saison à Berlin. L'Union en profite par ailleurs pour dépasser son adversaire du soir au classement, et peut rêver d'une fin d'exercice 2021-2022 excitante en jouant l'Europe. Cologne, dominateur stérile, enchaîne une deuxième défaite de rang en championnat.