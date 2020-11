Le Real Madrid doit recruter massivement pour Míchel

Peu convaincant lors de son passage sur le banc de l’OM lors de la saison 2015-2016 (13e au classement), Michel était ensuite parti s’exiler à Málaga où il a essuyé un nouvel échec. Nommé à la tête des Pumas au Mexique au cours de l’été 2019, l’entraîneur espagnol de 57 ans a une nouvelle fois rapidement plié bagage, ne restant comme à son habitude qu’une seule année. Depuis, l’ancien de la maison marseillaise est sans club et en a profité pour donner de ses nouvelles aux micros d’El Larguero. S’il a évidemment évoqué le décès de Diego Maradona, il n’en a pas pour autant oublié la Liga et le Real Madrid à qui il conseille vivement de recruter quatre à cinq joueurs de qualité pour étoffer son effectif.

C’est en tout cas ce qu’il a affirmé lorsqu’il lui a été demandé de choisir entre Mbappé ou Haaland, tous deux évalués à des prix exorbitants. «Utilisez cet argent pour quatre ou cinq joueurs. J'aime beaucoup Haaland et il progresse très bien. Il marque des buts dans différentes circonstances et pas seulement dans sa zone de confort. Il n’est pas seulement un finisseur, mais un joueur complet. Le Real Madrid a besoin d'une injection de quatre ou cinq joueurs. Au cours des deux dernières années, le club a rapidement été éliminé en Ligue des Champions. L’équipe a besoin d'un peu plus de stabilité et cela passe par un renforcement de l'effectif», a-t-il confié.