Arsenal : les premiers mots d’Ødegaard après sa prolongation

Ce n’était qu’une question de temps. Vendredi, Arsenal a officialisé la prolongation de contrat de Martin Ødegaard jusqu’en 2028. Un joli signe de confiance entre les deux partis, pour un joueur devenu capitaine du club. «Une décision facile», pour le principal intéressé qui semble enfin avoir trouvé sa maison après un début de carrière à 200 à l’heure.

«Je me suis senti connecté et chez moi ici dès le premier jour. J’avais besoin d’un endroit où m’installer, trouver un foyer. C’est ce que j’ai fait ici. À Arsenal, j’ai toujours eu ce sentiment spécial. Les gens veulent être ici dans le cadre du projet. Ce que nous faisons est vraiment spécial et les joueurs voient ce que le manager veut faire, comment le club progresse, le lien que nous avons désormais avec les supporters. C’est une évidence pour les joueurs d’en faire partie», déclare le Norvégien, leader du projet ambitieux des Gunners qui affrontent Tottenham dimanche.