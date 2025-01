Real Madrid : la sortie claire de Vinicius Jr sur son avenir

Vinicius Jr est déjà annoncé loin du Real Madrid. L’international brésilien de 24 ans est régulièrement cité du côté de l’Arabie saoudite, qui, dernièrement aurait préparé une nouvelle offre XXL de 300 millions d’euros pour le faire venir, avec un salaire historique d’un milliard d’euros, sur cinq ans, pour la vedette brésilienne. De quoi forcément émettre des doutes sur son avenir au Real Madrid, même si Carlo Ancelotti s’était montré confiant sur le futur de son attaquant.

«Je peux tout comprendre dans le football. J’ai compris lorsque Kroos est parti subitement… comme peu l’ont fait avant lui. Ce sont des décisions personnelles. Mais je l’ai déjà dit, je vois Vinicius heureux, avec l’envie de rester ici et de gagner des titres avec le Real Madrid. Je pense qu’il choisira la gloire», a expliqué le manager madrilène à propos du deuxième de la dernière édition du Ballon d’Or. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a d’ailleurs eu des mots forts sur la suite de sa carrière.

Vinicius Jr veut rester

«Marquer 100 buts ? C’est quelque chose que je ne peux pas décrire, car seuls 20 joueurs ont marqué plus de 100 buts au Real Madrid et parmi eux se trouve mon idole Ronaldo, qui m’a toujours donné des conseils sur la façon de m’améliorer devant le but (…) Entrer dans l’histoire ici est quelque chose de très important pour moi et pour toute ma famille. J’espère pouvoir rester ici encore de nombreuses années», a-t-il lâché ce vendredi, sur la Real Madrid TV, avant d’expliquer qu’il souhaitait suivre les traces de son autre idole, Cristiano Ronaldo.

«Et Cristiano, qui est un autre joueur que j’ai pu observer et qui a marqué une époque dans ce club et j’espère pouvoir suivre ses traces. Cristiano a marqué 451 buts, plus que de matches, et j’ai pu les voir presque tous», a ajouté l’ailier de 24 ans. Décidé à poursuivre l’aventure au Real Madrid, Vinicius Jr a disputé 26 matchs cette saison, en inscrivant 16 buts et en délivrant 10 passes décisives (toutes compétitions confondues). Reste à savoir comment l’Arabie saoudite pourrait finalement le convaincre…