Liverpool : Joël Matip ne jouera pas la CAN 2021 avec le Cameroun

Après l'élection de l'ancienne gloire nationale Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, plusieurs rumeurs en provenance de la presse locale évoquaient un possible retour en sélection de Joël Matip pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le défenseur central de Liverpool n'a plus joué avec les Lions Indomptables depuis la victoire face à la Gambie le 6 septembre 2015 (1-0), et n'a plus porté ce maillot en raison d'une «mauvaise expérience avec le staff technique», comme l'expliquait un communiqué de la Fecafoot.

Mais ces spéculations ont été éteintes par son entraîneur en club Jürgen Klopp. En effet, le technicien allemand des Reds a clarifié l'avenir international de se joueur de 30 ans : «Il ne l'envisage pas (de revenir avec sa sélection nationale, ndlr). Je lui ai parlé et il a dit non. Ce ne sont que des nouvelles dans le monde entier sans rien derrière.» Le sélectionneur Toni devra donc faire sa charnière centrale sans l'un de ses meilleurs éléments, quelques jours après avoir publié sa liste des présélectionnés pour la prochaine CAN.