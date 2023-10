PSG : les joueurs parisiens s’excusent pour les insultes lancées contre les Marseillais

Victorieux du Classique face à l’OM dimanche dernier (3-0), le PSG avait vu sa soirée être entachée par les polémiques liées à Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Layvin Kurzawa. Au coup de sifflet final, les quatre joueurs avaient en effet été filmés par Free Ligue 1 en train d’insulter leurs adversaires, lançant, hilares, des «Marseillais, n… ta mère» pendant que Zaïre-Emery communiait avec ses supporters. Ce dimanche, Layvin Kurzawa a réagi sur ses réseaux sociaux et a tenu à s’excuser pour ce dérapage, avant que ses trois coéquipiers ne l’imitent.

«Il y a une semaine nous fêtions tous ensemble au Parc des Princes notre belle victoire dans le Classique. Après le match, nous nous sommes laissés emporter par l’euphorie. Nous sommes bien conscients de l’impact de nos gestes et de nos mots vis-à-vis du public, notamment des plus jeunes qui rêvent devant un match de foot. Nous regrettons sincèrement des paroles que nous n’aurions pas dû tenir et souhaitons présenter nos excuses. Nous ferons tout pour respecter plus encore notre devoir d’exemplarité», peut-on lire dans le communiqué.