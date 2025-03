Liga : les chiffres record du piratage en Espagne !

Fléau pour DAZN et la LFP en France, le piratage est aussi le grand problème ciblé de l’autre côté des Pyrénées. en effet, selon un rapport publié par la Liga, les clubs perdent entre 600 et 700 millions d’euros par an à cause du piratage, une pratique qui en Espagne est 25% supérieure à la moyenne de l’UE et a augmenté de 36,5% entre 2021 et 2023. 59% des Espagnols admettent avoir recours au piratage pour accéder à du football au moins une fois par mois, et les pertes générées par cela équivalent à près de la moitié des revenus générés par les droits audiovisuels au cours d’une saison.

La goutte de trop pour la ligue espagnole, qui a décidé d’employer les grands moyens pour mettre fin à la recrudescence du piratage. «LaLiga ne combat pas seulement la fraude numérique grâce à la technologie, mais a développé une stratégie globale qui aborde le problème à partir de quatre piliers fondamentaux : la technologie, les mesures judiciaires, l’action institutionnelle et la sensibilisation», peut-on lire dans un communiqué publié par la Liga. L’organisation a précisé avoir créé des outils de surveillance automatisés qui permettent le blocage dynamique des adresses IP, la désactivation des domaines pirates et la suppression des contenus illégaux sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. De quoi mettre fin au problème ?