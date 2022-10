PSG - ESTAC : le duo infernal Messi-Neymar a écœuré les Troyens

La suite après cette publicité

Cette fois, la MNM n'a pas brillé, du moins, pas dans sa globalité. Après avoir fait exploser la défense du Maccabi Haïfa (7-2) mardi en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'est fait peur ce samedi contre l'ESTAC Troyes (4-3, 13ème journée de Ligue 1), mais a fini par s'imposer. Contrairement à la dernière sortie européenne du club de la capitale, seules deux des trois stars du trio offensif infernal se sont distinguées au Parc des Princes : Lionel Messi et Neymar Jr.

Un Neymar (encore) des grands soirs

Si le Paris SG a repris ses distances en tête du classement, c'est bel et bien grâce à l'Argentin et au Brésilien, dans tous les bons coups contre la troupe de Bruno Irles. Le n°10 francilien a d'abord été bien inspiré au moment de servir Carlos Soler pour égaliser en début de match (24e). De l'inspiration, c'est d'ailleurs ce dont a souvent fait preuve Neymar contre l'ESTAC, à l'image de ses nombreuses ouvertures, pour Messi (6e), Bernat (9e) ou encore pour Mbappé, après un véritable show dont lui seul a le secret conclu par une passe en roulette dans la surface (66e). Impliqué dans le pressing, il a participé à la fête grâce à un bonbon de Leo Messi (64e).

Ses efforts, comme son attitude et ses gestes de grande classe, ont fait rugir le Parc des Princes (privé d'une partie de sa tribune Auteuil) à plus d'une reprise. Il aurait même pu gonfler ses stats s'il n'avait pas trop tergiversé (8e), mais c'est encore une fois un grand Neymar que le public parisien a pu observer. Voilà d'ailleurs un trait commun entre les deux ex-compères du Barça, le septuple Ballon d'Or marchant lui aussi sur l'eau depuis le début de la saison.

Le génie de Messi fait la différence

Les fantômes de la première année de Lionel Messi en France semblent bien loin. Il le confirme match après match, à l'approche d'un Mondial qu'il entend bien marquer de son empreinte. D'abord plutôt discrète, La Pulga est montée en puissance face à Troyes. Frustré après avoir vu sa tête aussi préparée que placée être repoussée de peu par le portier adverse, Messi a pris les choses en main en catapultant le cuir au fond des filets pour ramener les deux formations à 2-2 (55e). La joie qu'il a laissé éclater en célébrant en dit long sur son implication et son envie de tout gagner. Resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final, il a même pu se fendre de quelques percées chaloupées qu'il affectionne tant dans le second acte.

Toujours est-il que sans ces deux loupiots, les joueurs de Christophe Galtier n'auraient peut-être pas empoché les trois points. « Il a fallu qu'ils restent jusqu'à la fin du match pour l'emporter, a d'ailleurs insisté Galtier, au micro de Prime Video, avant de s'expliquer sur sa gestion des stars offensives. Si le score avait été acquis d'une autre manière avec plusieurs buts d'avance, il y aurait eu une autre gestion, sachant que Ney ne va pas jouer mercredi (suspendu). Je sentais l’équipe un peu en difficulté, je sentais qu’il fallait garder du pouvoir offensif pour jouer notre jeu d'attaque et marquer des buts ». Avec le but d'un Kylian Mbappé pas en forme olympique et plus en retrait que ses deux acolytes, la MNM compte déjà 43 buts inscrits et 28 passes décisives délivrées cette saison. Le bilan a de quoi faire peur.