Pep Guardiola va devoir faire avec un effectif décimé face à Aston Villa

Avec le match nul face à Arsenal, Manchester City n’a pas réussi à recoller en tête du classement. Au contraire, les Sky Blues ont perdu du terrain sur Liverpool, maintenant à trois longueurs d’avance. Les joueurs de Pep Guardiola n’ont donc plus le droit à l’erreur s’ils veulent toujours espérer remporter le trophée pour une quatrième fois consécutive. Mais pour le match de ce soir contre Aston Villa, les Citizens devront composer avec beaucoup d’absents. Ederson , Nathan Aké et Kyle Walker se remettent encore de leurs blessures et ne seront pas disponibles pour le match comme l’a évoqué Pep Guardiola en conférence de presse hier. Également dans le domaine défensif, il y a encore une incertitude pour John Stones même si Pep Guardiola veut que son joueur soit à 100% avant de revenir.

Avec Aston Villa ce soir, c’est un premier obstacle dans le sprint final qui se dresse. Les Villans sont juste derrière au classement et aiment bien jouer les gros de championnat. Unai Emery avait joué un bien vilain tour à son ancienne équipe d’Arsenal en s’imposant face aux Gunners en décembre (1-0). Face à Liverpool, les Villans avaient eu plus de mal et s’étaient lourdement inclinés 3-0 en début de saison.