Premier League : un triste et ennuyant match nul entre Manchester City et Arsenal

C’était l’affiche de Premier League ce week-end. Le choc entre deux équipes candidates au titre, le choc entre deux tacticiens et deux effectifs XXL, un choc à l’enjeu très important, surtout après la victoire de Liverpool sur Brighton. Manchester City et Arsenal devaient s’imposer pour s’emparer de la tête du classement (Arsenal) où revenir à hauteur de Liverpool (Manchester City). Il fallait donc forcément être devant sa télé ce dimanche après-midi. Pep Guardiola concoctait d’ailleurs un onze séduisant avec Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland ou encore Kevin De Bruyne. De son côté, son disciple, Mikel Arteta misait sur Martin Odegaard, Gabriel Jesus et Bukayo Saka.

Sur le papier, on pouvait donc s’attendre à une belle affiche. Mais cela a été le cas sur le papier uniquement. Car cette rencontre entre Manchester City et Arsenal a été d’un ennui assez rare pour une rencontre de Premier League. Après 80 minutes de jeu, il n’y avait eu que deux petits tirs cadrés dans toutes la rencontre. Les deux équipes se sont livrées une bataille tactique sans jamais tenter, sans jamais réussir à perturber les défenses, sans jamais prendre le risque de créer un déséquilibre. Du côté de Manchester City, Kevin De Bruyne, en dessous physiquement, ne semblait pas du tout inspiré alors qu’Erling Haaland a été complètement transparent pendant la totalité de la rencontre. Symbole de sa méforme, il manquait un ballon facile en fin de match (83e).

Les deux équipes assurent le minimum

Pour les Gunners, qui pouvaient donc reprendre la tête du championnat avec trois points, le constat a été le même. Les coéquipiers de William Saliba se sont surtout appliqués à bien défendre et à ne pas se découvrir. Et cela a été le cas puisqu’ils n’ont pas été inquiétés réellement et on pourrait même dire qu’ils se sont créés les plus belles opportunités notamment sur des contre-attaques. Mais à chaque fois, le dernier geste a fait défaut à l’équipe qui n’a pas pu se procurer réellement une occasion de jeu.

Finalement dans cette rencontre, le suspense aura au moins duré jusqu’à la dernière seconde et ces nombreux ballons dans la surface d’Arsenal pour trouver une déviation d’Erling Haaland alors que De Bruyne tentait de déposer des caviars. En vain. L’enjeu aura pris le dessus sur le jeu dans ce choc qui accouche donc d’un triste 0-0. Les deux équipes restent évidemment dans la course au titre mais manquent une très belle occasion de prendre un gros avantage dans le sprint final. City reste 3e à 3 points de la première place, et à un point d’Arsenal, 2e et qui a donc, 2 points de retard sur Liverpool en tête. Les prochaines semaines s’annoncent tendues !