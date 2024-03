PL : Liverpool renverse Brighton, reprend la tête et met la pression sur Arsenal et Manchester City

Un sacré dimanche de Premier League, voilà le programme de ce 31 mars qui était clairement alléchant. Avant le choc à 17h30 entre Manchester City et Arsenal, Liverpool recevait Brighton avec la volonté de prendre la tête du championnat anglais. Pour ce faire, les Reds optaient pour la meilleure équipe possible, enfin dans la mesure des joueurs disponibles. Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Diogo Jota ou encore Andrew Robertson absents et Ibrahima Konaté sur le banc, on avait Caiomin Kelleher, Conor Bradley ou encore Jarell Quansah qui enchaînaient. Du côté des Seagulls, Jakub Moder et Simon Adingra épaulaient Danny Welbeck en attaque.

La suite après cette publicité

Et pour ce match, il ne fallait pas arriver en retard puisque la rencontre partait sur les chapeaux de roues. Lancé sur la gauche, Simon Adingra centrait vers l’entrée de la surface. Contré, Danny Welbeck reprenait en seconde intention d’une lourde reprise se logeant sur la droite du but (1-0, 2e). Cueilli à froid, Liverpool répondait immédiatement. Darwin Nunez passait proche d’obtenir un penalty (6e) puis Mohamed Salah déclenchait un tir puissant qui manquait d’accrocher la lucarne gauche (9e). Alexis Mac Allister par deux fois (12e et 18e) et l’Égyptien amenaient le danger (19e). Finalement, les Reds parvenaient à forcer la décision sur un corner mal dégagé par la défense. Mohamed Salah remisait de la tête sur la gauche de la surface. Joël Veltman déviait le ballon et cela profitait à Luis Diaz qui égalisait (1-1, 27e).

À lire

Liverpool - Brighton : les compositions sont tombées

Liverpool a su renverser le match

Cette nouvelle réalisation ne calmait pas les ardeurs des deux équipes à l’image d’une occasion de Simon Adingra (31e) et de nouvelles opportunités signées Mohamed Salah (32e) et Luis Diaz (33e). Finalement, rien ne changeait et les deux formations revenaient aux vestiaires sur un score de parité. En seconde période, Liverpool revenait fort et Alexis Mac Allister passait proche de marquer de la tête suite à un joli centre de Joe Gomez (54e). Une situation similaire avait lieu dans la foulée, mais c’était Mohamed Salah qui était court sur le service de Luis Diaz (55e). Les Reds insistaient à l’image de Dominik Szoboszlai dont la lourde frappe passait de justesse à gauche du but de Bart Verbruggen (62e). Juste après, le Hongrois lançait parfaitement Darwin Nunez dont la lourde frappe était contrée (64e).

La suite après cette publicité

Finalement, ces efforts n’étaient pas vains. Parfaitement trouvé par Dominik Szoboszlai devant la surface adverse plein axe, Alexis Mac Allister remisait sur la droite pour Mohamed Salah qui s’en allait conclure d’un tir croisé (2-1, 65e). Les Reds continuaient d’insister pour se mettre à l’abri et Carlos Baleba était proche de marquer contre son camp (68e). Luis Diaz s’en allait même marquer, mais son but était refusé pour hors-jeu (71e) tandis que Mohamed Salah écrasait trop son tir (75e). Brighton n’abandonnait pas à l’image d’une tête dangereuse de Lewis Dunk (81e) ou une reprise de Danny Welbeck (82e). Les Reds reculaient et Adam Lallana croisait un peu trop son tir (85e). Mohamed Salah était proche aussi de marquer le troisième but sans une superbe parade de Bart Verbruggen (90e). Avec cette victoire 2-1, Liverpool assure l’essentiel et prend la tête de la Premier League avec trois points d’avance sur Arsenal et quatre sur Manchester City avant le duel entre les deux équipes à 17h30. De son côté, Brighton reste neuvième.